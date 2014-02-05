جاده های مواصلاتی زنجان لغزنده است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به علت بارش برف و کولاک تردد در گردنه ها خیلی سخت است و به علت لغزندگی جاده ها تردد در این مسیر ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی اظهار داشت:در حال حاضر تردد در گردنه طارم و قلی کندی تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است چرا که این محورها لغزنده هستند.

جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: محور تهم به چورزق مسدود است .

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: خوشبختانه تردد در سایر محورهای استان برقرار است ولی تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی گفت: پلیس راه در راستای برقراری امنیت جاده ها در فصل زمستان کنترل محسوس و نامحسوس خود از جاده ها را در دستور کار دارد.

جانشین پلیس راه استان زنجان از رانندگانی که در فصل زمستان اقدام به مسافرت می کنند خواست خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز و قبل از حرکت خودرو را از لحظ فنی و ایمنی چک کنند.

سرهنگ شیر محمدی یادآور شد: متاسفانه در فصل زمستان چون جاده ها لغزنده است رانندگان نمی توانند وسیله نقلیه خود را کنترل کنند بنابراین رانندگان از سرعت غیر مجاز خودداری و خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

وی همچنین گفت: رانندگان به برف پاک کن خودرو خود بسیار توجه کنند چرا که عدم وجود برف پاک کن مانع دید راننده می شود.

جانشین پلیس راه استان زنجان به عامل تصادفات در زمان بارش در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: در زمان بارش 70 درصد از عامل تصادفات سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و سرعت غیر مجاز است که در این راستا رانندگان مد نظر قرار دهند در این فصل حساس این سه عامل خطر ساز را در رانندگی خود لحاظ کنند.

سرهنگ شیر محمدی ، از وقوع یک فقره تصادف درمحور زنجان به قزوین خبر داد و افزود: این تصادف دیشب ساعت 9 رخ داد که دو دستگاه کامیون و پژو با هم برخورد کردند که خوشبختانه مشکل خاصی پیش نیامد و تنها دو نفر مجروح شدند.

وی تصریح کرد: در این راستا عدم توجه به جلو از جانب راننده کامیون باعث وقوع این تصادف شده است.