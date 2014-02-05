حبس ابد برای اعدامی نجات یافته از مرگ / موافقت با یک درجه تخفیف

صبح چهارشنبه 25 مهر امسال یک مرد زندانی که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود، از سلول مخصوص نگهداری محکومان به مرگ به محوطه زندان منتقل شد.مرد محکوم با دیدن طناب دار، لرزه بر اندامش افتاد، قدم هایش یارای همراهی نداشت و می دانست تا دقایقی دیگر زندگی اش به پایان خواهد رسید.

قاضی اجرای احکام، حکم متهم را خواند. «علیرضا ـ م» به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است.پس از تشریفات قانونی، طناب دار دور گردنش حلقه زد و مرد محکوم 12 دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تائید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود.

صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد.

با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل شد.

بنابراین گزارش، مرد محکوم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری و مداوا شد.

یکی از بستگان مرد اعدامی پس از زنده شدن او به خبرنگاران گفت: وقتی به ما اطلاع دادند علیرضا در زندان مجازات شده، خود را برای تحویل گرفتن جسد و برگزاری مراسم آماده می کردیم و وقتی برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی رفتیم، باور نمی کردیم او بار دیگر زنده شده باشد و اکنون از این اتفاق بیش از همه دو دختر این فرد خوشحال هستند.

با تلاش تیم پزشکی بیمارستان علیرضا بهبودی خود را بازیافت و با پای خود به زندان بازگشت.

انتشار این خبر با واکنشهای بسیاری همراه بود. گروهی از حقوقدانان معتقد بودند که علیرضا باید دوباره اعدام شود. از سوی دیگر گروهی مخالف اعدام او بودند و معتقد بودند حکم یک بار اجرا شده است.

این اظهار نظرها با واکنش رئیس دستگاه قضا در جلسه مسوولان قضایی همراه بود. آیت الله لاریجانی با تأکید بر این که طبق قانون، علیرضا باید اعدام شود از لحاظ عاطفی اعدامی زنده مانده را مستحق عفو و مجازات با یک درجه تخفیف دانست.

وی عنوان داشت به‌لحاظ عاطفی یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل کرده‌ عفو است و چنین فردی که دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و متأسفانه در کنار این بحث عاطفی، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده که چندان درست نیست چرا که اعدام در واقع به معنی سلب الحیات است و اگر به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل کنیم باید از‌کسی که حیاتش باقی مانده است سلب حیات شود.

سرانجام پس از بررسی درخواست عفو ، علیرضا در کمیسیون عفو وبخشودگی با یک درجه تخفیف به وی موافقت شد و حکم اعدام به حبس ابد کاهش یافت.

حجت الاسلام "نورالله قدرتی" ، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با تائید این خبر گفت: محکومان به حبس ابد باید از زمان عفو به مدت 10 سال در زندان مانده و سپس درخواست عفو کنند که در صورت موافقت با تقاضای آنان، زندانی آنان به 15 سال زندان کاهش خواهد یافت.