یک قاتل محکوم به اعدام در خراسان شمالی بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه اولیای دم مقتول الف- ش، ۳۱ ساله و اهل اسفراین با حضور در یکی از دفاتر محضر این شهرستان در جنوب استان خراسان شمالی، رضایت خود را از الف- ش، قاتل فرزند خویش اعلام کرده و بدین ترتیب قاتل ۳۱ ساله از چوبه دار نجات یافت.

قاتل و مقتول، پسرعمو و هر دو اهل روستای کلاته بزرگ از توابع بخش مرکزی اسفراین بودند و سال ۹۱ در شهرستان گرگان در یک مرغداری مشغول به کار بودند که بر اثر اختلاف، قاتل پسرعموی خود را به قتل رسانده و پس از دستگیری در گرگان به قتل نیز اعتراف می کند.

پدر و مادر مقتول پس از اعلام رضایت

پس از اعتراف الف- ش به قتل پسرعموی خود، وی در گرگان زندانی شده و پس از طی مراحل محاکمه به اعدام با طناب دار محکوم می شود.

درحالی که قرار بود حکم اعدام وی به زودی اجرا شود، با تلاش مسئولان قضایی گرگان و اسفراین، خانواده مقتول پس از سه سال از اعدام قاتل صرف نظر کرده و متهم از طناب دار و قصاص رهایی یافت.

حضور خانواده مقتول و در دفتر اسناد رسمی برای ثبت رضایت از قاتل

شامگاه یک شنبه در مراسمی با حضور دادستان عمومی اسفراین، اعضای شورای حل اختلاف زندان گرگان و اسفراین و اعضای شورای اسلامی، رضایت خانواده مقتول ۳۱ ساله گرفته و قاتل بخشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای امسال تاکنون ۹ نفر در خراسان شمالی به قتل رسیده اند که این تعداد به نسبت مدت مشابه پارسال یک نفر افزایش یافته است.