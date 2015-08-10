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۱۹ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۵۰

با رضایت اولیای دم؛

یک قاتل محکوم به اعدام در خراسان شمالی بخشیده شد

یک قاتل محکوم به اعدام در خراسان شمالی بخشیده شد

اسفراین- قاتل محکوم به اعدام اهل شهرستان اسفراین خراسان شمالی که سال ۹۱ پسرعموی خود را کشته بود، با رضایت اولیای دم از چوبه دار نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح  دوشنبه اولیای دم مقتول الف- ش، ۳۱ ساله و اهل اسفراین با حضور در یکی از دفاتر محضر این شهرستان در جنوب استان خراسان شمالی، رضایت خود را از الف- ش، قاتل فرزند خویش اعلام کرده و بدین ترتیب قاتل ۳۱ ساله از چوبه دار نجات یافت.

قاتل و مقتول، پسرعمو و هر دو اهل روستای کلاته بزرگ از توابع بخش مرکزی اسفراین بودند و سال ۹۱ در شهرستان گرگان در یک مرغداری مشغول به کار بودند که بر اثر اختلاف، قاتل پسرعموی خود را به قتل رسانده و پس از دستگیری در گرگان به قتل نیز اعتراف می کند.

خانواده مقتول در اسفراین در حین رضایت از قاتل

پدر و مادر مقتول پس از اعلام رضایت

پس از اعتراف الف- ش به قتل پسرعموی خود، وی در گرگان زندانی شده و پس از طی مراحل محاکمه به اعدام با طناب دار محکوم می شود.

درحالی که قرار بود حکم اعدام وی به زودی اجرا شود، با تلاش مسئولان قضایی گرگان و اسفراین، خانواده مقتول پس از سه سال از اعدام قاتل صرف نظر کرده و متهم  از طناب دار و قصاص رهایی یافت.

خانواده مقتول در اسفراین در حین رضایت از قاتل

حضور خانواده مقتول و در دفتر اسناد رسمی برای ثبت رضایت از قاتل

شامگاه یک شنبه در مراسمی با حضور دادستان عمومی اسفراین، اعضای شورای حل اختلاف زندان گرگان و اسفراین و اعضای شورای اسلامی، رضایت خانواده مقتول ۳۱ ساله گرفته و قاتل بخشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای امسال تاکنون ۹ نفر در خراسان شمالی به قتل رسیده اند که این تعداد به نسبت مدت مشابه پارسال یک نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 2879295

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