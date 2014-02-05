4 قلاده یوزپلنگ در خارتوران بیارجمند شاهرود مشاهده شد

علی اکبر قربانلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محیط بانان در حین گشت و کنترل، متوجه حضور یک قلاده ماده یوزپلنگ و سه توله اش در حاشیه جاده بیارجمند- دلبر در فاصله پنج کیلومتری سر محیط بانی دلبر شده و موفق به عکاسی و فیلمبرداری از این یوزها شدند.

وی با بیان اینکه محیط بانان با حصول اطمینان از اینکه علت عدم ترک منطقه توسط یوز ماده به احتمال زیاد انجام شکار و وجود لاشه در منطقه است اقدام به ترک محل کردند تصریح کرد: پس از بررسی های لازم لاشه با یک راس میش وحشی در همان منطقه مواجه شد.

رئیس ذخیرگاه زیست کره خارتوران شاهرود خاطرنشان کرد: این در حالی است که خبرهای خوبی نیز از مشاهده چندین باره ماده یوز مشهور پارک ملی خارتوران به دست آمده است. این در حالی است که این ماده یوز جدید با سه توله اش در منطقه سه قدیر پارک ملی خارتوران در فاصله حدود 25 کیلومتری محل مشاهده ماده یوز مشهور دیده شده اند.

ذخیره گاه زیستگاه خارتوران شاهرود با مساحت حدود 1.5 میلیون هکتار مهم ترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی کشور به شمار می رود.