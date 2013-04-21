اختصاص بخش عمده مساحت ذخیره گاه های کشور به استان سمنان/ مشاهده 8 نوع یوزپلنگ آسیایی در خارتوران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی ظهر یکشنبه در آستانه روز جهانی زمین پاک در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره حفاظت از محیط زیست استان سمنان ضمن بیان اینکه بخش عمده ذخیره گاه های زیست کره کشور در استان سمنان قرار دارد، افزود: در کشور 11 ذخیره گاه زیست کره وجود دارد که این استان با داشتن دو ذخیره گاه، خارتوران و کویر، بخش عمده ای از مساحت ذخیره گاه های کشور را به خود اختصاص داده است.

مناطق حفاظت شده استان سمنان 2.5 برابر میانگین کشوری است

وی به تنوع زیستی فوق العاده استان سمنان اشاره کرد و افزود: این استان با برخورداری از مناطق حفاظت شده به میزان 2.5 برابر میانگین کشوری، هشت نوع از گربه سانان موجود در کشور را درخود جای داده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه دو ذخيره گاه خارتوران و كوير این استان زيستگاه دو گونه نادر يوزپلنگ و گورخر آسيايي است، گفت: لذا حفظ محيط زيست استان و خصوصا حفاظت از اين دو گونه نه تنها براي استان بلكه براي همه دنيا حائز اهميت است.

مشاهده 8 نوع یوزپلنگ آسیایی در ذخیره گاه خارتوران شاهرود

ظهرابی از رویت هشت نوع یوزپلنگ از طریق دوربین های کاشته شده در استان سمنان خبر داد و گفت: این عملیات شناسایی تنها در 25 درصد منطقه خارتوران شاهرود انجام گرفته و این در حالی است که یوزپلنگ آسیایی در همه بخش های استان پراکنده است و رقم واقعی جمعیت این گونه در استان رقم بالایی پیش بینی می شود.

وی از اجرای فاز اول برآورد جمعیت یوز آسیایی تصريح كرد: سال گذشته با نصب تعداد 60 دوربين تله‌اي در استان، تعداد هشت نوع يوزپلنگ مولد شناسايي شد که البته جمعیت این گونه در استان از این رقم بیشتر است اما دوربین های نصب شده در فاز اول تصویر هشت قلاده مختلف از این گونه نادر را برداشتند.

خارتوران شاهرود توليدکننده يوزپلنگ آسيايي

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از ادامه پروژه شناسايي و برآورد جمعیت یوزپلنگ در سالجاری خبر داد و افزود: بخش خارتوران شاهرود جز مناطقي است كه توليد كننده يوزپلنگ آسيايي است و نقش مهمي در افزايش اين گونه دارد.

ظهرابی با بیان اینکه عمليات شناسايي يوزپلنگ تنها در 25 درصد از وسعت خارتوران شاهرود صورت گرفته و اين عمليات شناسايي ادامه خواهد داشت، افزود: استان سمنان از لحاظ تنوع زيستي فوق‌العاده شرايط ويژه ای دارد و از تمام انواع گربه سانان در استان زيست مي‌كنند و استان از اين نظر ظرفيت و پتانسيل بالایی در كشور دارد.

رونمایی از طرح مديريت جامع پسماند در استان سمنان

وی با بیان اینکه این استان با تولید سرانه 825 گرم زباله شهری و 430 گرم زباله روستایی در ردیف استان های متوسط کشور از نظر تولید زباله قرار دارد، گفت: سالانه 247 هزار تن زباله در استان سمنان تولید می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به رونمايي از طرح مديريت جامع پسماند در هفته زمين پاك در این استان افزود: كارگاه مديريت پسماند فعال شده و در اين طرح برنامه ريزي ها و برآورد هزينه توسط مشاوران تعيين شده و در كارگروه‌ها كليات به تصويب رسيده و این طرح با تأكيد بر بازيافت زباله برنامه ريزهاي لازم صورت گرفته است.

ظهرابی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح، افزود: طرح مديريت پسماند در سطح شهرستان های سمنان و سرخه آغاز و اجرايي خواهد شد.

مدیریت شهری شاهرود در مرحله بازيافت و تفكيك زباله به طور جدي وارد شود

مديركل محيط زيست استان سمنان با بيان اينكه استان سمنان در بخش مديريت پسماند شهري و عفوني جزء شهرهاي پيشرو است، تصريح كرد: در برنامه‌ريزي ها پيش بيني شده بازيافت زباله هم در مبدأ و هم در مرحله تفكيك زباله با جديت پيگيري شده و از مدیریت شهری در شاهرود نیز انتظار مي‌رود در مرحله بازيافت و تفكيك زباله به طور جدي وارد شود.

ظهرابی تدوین ضابطه اجرایی کاهش پسماند در دستگاه های دولتی استان سمنان و تدوین ضابطه اجرایی مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی در استان را از جمله برنامه های ملی اجرا شده برشمرد.

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان سال گذشته در اجرای طرح محیط یار و جذب محیط یاران جوان از استانهای برتر کشور شناخته شده است.

مدير كل محيط زيست استان سمنان توسعه شتابنده استان سمنان، بویژه در حوزه توسعه صنعت و توسعه شهرها را از جمله دلایل افزایش حساسیت و اهمیت حفظ محیط زیست در این استان بیان کرد.

حضور فعال محیط زیست سمنان در حوزه پايش و مراقبت صنعتي

مدير كل محيط زيست استان سمنان ادامه داد: در حوزه واحدهاي صنعتي استان در سال گذشته بالغ بر 40 هزار و 270 مورد كنترل و پالايش منابع آلاينده هوا، آب و خاك صورت گرفت كه از اين تعداد بالغ بر 370 مورد منجر به صدور اخطاريه رفع آلودگي به صنايع استان شده و در همین راستا بعد از صدور اخطاریه، تعداد 47 مورد كه نتوانستند آلودگي ها را كنترل كنند تعطيل و يك واحد صنعتي نيز بعد از اخطار پلمپ شد.

ظهرابي با بيان اينكه همكاران محيط زيست استان سمنان در حوزه پايش و مراقبت صنعتي يا خدماتي و تجاري حضور فعال دارند تصريح كرد: در اين خصوص طرح خود اظهاري در پايش نيز براي واحدهاي صنعتي در سال گذشته اجرا شد.

خود اظهاري در پايش314 واحد صنعتي در استان سمنان

مديركل محيط زيست استان سمنان افزود: در طرح خود اظهاري پايش، واحدهاي صنعتي از طريق مشاوران خود وضعيت خود را ارزيابي مي‌كنند و در اين راستا تعداد 314 واحد صنعتي استان"خوداظهاري در پايش" را انجام داده اند.

ظهرابی در خاتمه استفاده از سيستم پايش آنلاين را از ديگر روش هاي مراقبت از محيط زيست عنوان كرد و گفت: تعداد هفت واحد صنعتي استان سمنان نيز مجهز به سيستم پايش آنلاين هستند.