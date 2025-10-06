طرح تسهیل عبور و مرورشهر «بنک» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ریحانی‌نیا صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه عظیم بلوار ۳۵ متری که میدان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را به گلزار مطهر شهدا متصل می‌کند با هدف تسهیل عبور و مرور، توسعه زیرساخت‌های شهری و زیباسازی سیمای شهر، رسماً آغاز شد.

شهردار بنک افزود: این طرح یکی از پروژه‌های شاخص مدیریت شهری بنک است که با هدف رفع گره‌های ترافیکی، افزایش ایمنی عبور و مرور، و ایجاد زیرساخت‌های پایدار شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: اجرای این بلوار ضمن تسهیل دسترسی شهروندان به گلزار شهدا، زمینه‌ساز توسعه متوازن شهری و رشد اقتصادی منطقه خواهد بود.

ریحانی‌نیا همچنین با اشاره به اهمیت این پروژه در زیباسازی شهر تصریح کرد: بلوار ۳۵ متری به عنوان یکی از محورهای اصلی و چشم‌انداز آینده بنک طراحی شده و اجرای آن، تحولی بزرگ در چهره شهری رقم خواهد زد.

شهردار بنک در پایان تأکید کرد: با همکاری شورای اسلامی شهر و حمایت شهروندان، تلاش داریم این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد تا گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مردم بنک برداشته شود.