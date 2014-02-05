اعتراف رئیس سازمان جاسوسی آمریکا به افزایش قدرت بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "جیمز کلاپر" رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا، در جلسه استماع کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان با اعلام این مطلب در ادامه گفت : قدرت اسد طی یک سال گذشته افزایش یافته و توافق حاصل شده برای خارج کردن تسلیحات شیمیایی از سوریه نیز علاوه بر آنکه منافعی برای این کشور به دنبال داشته موجب افزایش قدرت رئیس جمهور آن نیز شده است.

علاوه بر کلاپر، "جان برنان" رئیس سازمان سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی سیا) نیز در این جلسه استماع حضور داشت . برنان به اعضای کنگره هشدار داد که ادامه وضعیت موجود در سوریه می تواند منجر به افزایش اقدامات تروریست ها و برنامه ریزی آنها برای انجام حملات در خارج از سوریه شود.

برنان در ادامه گفت : ما نگران آن هستیم که استفاده القاعده از خاک سوریه و به خدمت گرفتن افراطیون از سوی این گروه نه تنها منجر به گسترش حملات تروریستی در داخل سوریه شود بلکه موجب شود که این کشور تبدیل به پایگاهی برای برنامه ریزی جهت حمله به سایر کشورهای جهان شود.

کلاپر همچنین هشدار داد که وضعیت سوریه می تواند منجر به چنان وضعیتی شود که نه دولت سوریه و نه مخالفین توانایی کنترل آن را نداشته باشند.

کلاپر پیشتر در جلسه استماع سنا نیز در خصوص فعالیت جبهه النصره در سوریه هشدار داده بود.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : دولت آمریکا امیدوار است از طریق گفتگوهایی که از چندی قبل در ژنو آغاز شد و مرحله اول آن بدون نتیجه خاصی به پایان رسید، گروه های میانه روی مخالفان و دولت اسد به نتیجه ای مشخص برای پایان دادن به بحران برسند.