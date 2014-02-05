ایجاد همزیستی اعتلائی و همگرا میان پیروان ادیان، مهم ترین هدف همایش ادیان توحیدی

محمدرضا خراسانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیرخانه ادیان توحیدی فعالیت رسمی خود را از سال 89 آغاز کرد و امسال پنجمین همایش سالیانه ادیان توحیدی با حضور نمایندگان ادیان از سراسر جهان برگزار می شود.



وی افزود: بیشتر فعالیت های دبیرخانه ادیان توحیدی پیرامون هم فکری در ارتباط با مشترکات بین الادیانی و هم اندیشی در ارتباط با رفع چالش هاست و بر این مبنا موضوع امسال همایش سالیانه ادیان توحیدی را اعتدال گرایی و دوری از خشونت قومی و مذهبی از منظر ادیان توحیدی قرار دادیم.



مدیر اجرایی دبیرخانه ادیان توحیدی تاکید کرد: در اصفهان چهار دین توحیدی به شکل رسمی فعالیت دارند و بر این مبنا نمایند گان شورای خلیفه گری ارامنه، انجمن کلیمیان اصفهان و انجمن زرتشتیان علاوه بر نمیانده مسلمانان در همایش ادیان توحیدی سخنرانی هایی خواهند داشت.



وی بیان داشت: برای نخستین بار به جز نمایندگان این چهار دین با هماهنگی های انجام شده آشوریان شاهین شهر و صابئین مندایی شهر اهواز ( پیروان حضرت یحیی) نیز مهمان این همایش خواهند بود.



خراسانی زاده ادامه داد: صابئین پیروان حضرت یحیی هستند که نام آنها در قرآن نیز به عنوان پیروان ادیان توحیدی ذکر شده است و جمعیت آنها در ایران حدود 15 هزار نفر است.



وی با بیان اینکه نشست های علمی میان پیروان ادیان به شکل فصلی در طول سال برگزار می شو، ابراز داشت: در طول سال گذشته دو نشست فصلی با پیروان ادیان از شهرهای مختلف کشور داشتیم که یکی در ارتباط با منجی گرایی از منظر ادیان توحیدی و دیگری درباره نفی خشونت بود و همایش پایان سال جمع بندی این نشست های سالیانه را شامل می شود.



مدیر دبیرخانه ادیان توحیدی با اشاره به تاثیر وحدت میان ادیان در جهان تصریح کرد: تلاش داریم از ظرفیت حضور ادیان در اصفهان استفاده کنیم و بر این نکته تاکید کنیم که ما صرفا نباید در کنار یکدیگر هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشیم بلکه نیازمند همزیستی اعتلایی و همگرا هستیم تا علاوه بر زندگی در کنار هم با هم فکری با یکدیگر در راستای اهداف مشترک نیز همکاری داشته باشیم و پیشرفت کلی برای کشور و استان ایجاد کنیم.

