مدیرکل جدید امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه استانداری کهگیلویه و بویراحمد ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: برای وصول مالیات واحدهای صنفی ملزم به اخذ پروانه کسب هستند، لذا هر کدام از این واحدها که فاقد پروانه اند لازم است تا دو برابر جریمه شوند.

علی‌حسن نوروزی افزود: همواره قرار بوده هزینه‌های جاری توسط مالیات‌ها پوشش داده شود که از سال 90 تا 92 فقط 45 درصد محقق شده است.

وی با بیان اینکه مالیات از ابزارهای دولت است که می‌تواند تثبیت اقتصادی در کشور را عملیاتی کند، اظهار داشت: اجرای برخی قوانین مالیاتی در استان برای بهبود بیشتر ضروری است و دولت برای مصارف عمومی ساختن پارک، مدرسه، دانشگاه و سایر خدمات باید از محل اخذ مالیات‌ها این اماکن را برای رفاه حال مردم بسازد.

نوروزی تصریح کرد: میزان درآمد استان که در افزایش اعتبارات عمرانی موثر است با شناخت پایه‌های مالیاتی و توسعه فرهنگ پرداخت مالیات محقق می شود.

وی افزود: ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه سازمان‌های مالیاتی را موظف کرد که همه مودیان اطلاعات خود را اعم از درآمد و هزینه پر کرده و در سامانه نظام مالیاتی کامل کنند که اگر این‌گونه نشد، مشمول جریمه می‌شوند.

الکترونیکی شدن ابلاغ برگه‌های مالیاتی در استان ضروری است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه استانداری با بیان اینکه الکترونیکی شدن ابلاغ برگه‌های مالیاتی در استان ضروری است، گفت: تسهیل در امر دریافت اظهارنامه به وسیله فنآوری نوین در این استان یکی دیگر از خواسته‌ها از سازمان امور مالیاتی است.

نوروزی تصریح کرد: در راستای شفاف سازی مبادلات همه اسناد باید با رعایت اولویت ملزم به نصب صندوق و سامانه شوند و اگر صنفی این کار را انجام ندهد از کلیه معافیت‌های مالیاتی محروم شود.

وی افزود: در سال جاری 22 درصد از مالیاتی که وصول کردیم، مالیات بر حقوق کارمندان دولت بود در حالی که مالیات بر مشاغل تنها 9 درصد بود.

نوروزی تصریح کرد: یکی از ضعف‌های ما در استان عدم شناخت پایه‌های مالیاتی است و برای اینکه خطا و لغزش کمتری داشته باشیم، باید این پایه‌ها را بهتر و بیشتر بشناسیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: یکی از معضلات اساسی در وصول در آمدهای مصوب فرار مالیاتی مودیان است.

مجید محنایی با بیان اینکه باید قوانین کامل و محکمی برای مقابله با این معضل تصویب و اعمال شود، افزود: راه افزایش درآمد استان، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد منابع جدید مالیاتی با توسعه فعالیت های بخش خصوصی است.

وی افزود: جایگاه، اهمیت و نقش وصول مالیات ها در بودجه و هزینه های عمومی برهیچکس پوشیده نیست چرا که درآمدهای مالیاتی از مطمئن ترین درآمدهای دولت است.

محنایی اظهار داشت: فرهنگ پرداخت مالیات و وصول منطقی آن با پشتوانه و ساختار اقتصادی قوی باید به نقطه ایده آل برسد زیرا مالیات یک جریان دائمی، درآمد واقعی و مطمئن برای دولت است.

تعیین کردن سرنوشت اقتصاد و درآمد کشور به وسیله درآمدهای نفتی یک درد بزرگ است

وی تصریح کرد: تعیین کردن سرنوشت اقتصاد و درآمد کشور به وسیله درآمدهای نفتی یک درد بزرگ است و تهدیدها، تحریمها و فشارهای اقتصادی دشمنان نیز بیشتر بر این شاخه اعمال می شود.

در پایان این مراسم "سهراب امدادی فر" به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان معرفی و از خدمات "علی دوست محمدی" مدیرکل پیشین تقدیر شد.