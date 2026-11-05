به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام برنامه استقبال از شهدای گمنام اظهار کرد: هم‌زمان با ایام فاطمیه، استان مازندران افتخار میزبانی از پیکرهای مطهر ۱۰ شهید گمنام را خواهد داشت؛ شهدایی که حضورشان فرصتی برای تجدید عهد مردم با آرمان‌های والای شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت است.

وی با اشاره به زمان برگزاری آیین استقبال افزود: این مراسم روز شنبه ۱۶ آبان، پس از تحویل پیکرهای مطهر شهدا از معراج شهدای تهران، ساعت ۱۵ از سپاه آمل به سمت امامزاده ابراهیم برگزار می‌شود.

سردار برسلانی با دعوت از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم ولایتمدار استان برای حضور در این آیین معنوی تصریح کرد: استقبال از شهدای گمنام، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره مردانی است که برای دفاع از امنیت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: در ایام حضور شهدای گمنام، اجتماعات شبانه و برنامه‌های ویژه‌ای در مدارس و دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هر یک از شهرستان‌های استان یک یا دو شهید گمنام میهمان مردم خواهند بود و جزئیات برنامه‌های شهرستانی نیز در فرصت مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود.

برسلانی در پایان بر ضرورت مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری آیین‌های استقبال و پاسداشت مقام شهدای گمنام تأکید کرد.