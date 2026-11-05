به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قاسم» که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ۱۴۰۴ از سوی انتشارات خط مقدم منتشر شد، روایتی از زندگی و زمانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان خود اوست.

این کتاب در ۲۸ فصل، زندگی حاج قاسم سلیمانی را از دوران کودکی در روستای قنات‌ملک و سال‌های کوچ با ایل آغاز می‌کند و تا فرودگاه بغداد و شهادت او دنبال می‌کند. روایت کتاب از نوجوانی آغاز می‌شود که برای کمک به پرداخت بدهی پدر راهی کرمان می‌شود؛ جوانی که در همان شهر انقلاب را تجربه می‌کند و سپس در مقام فرمانده، هشت سال در جبهه‌های جنوب و غرب کشور حضور می‌یابد. در ادامه نیز سال‌های فعالیت او در جبهه مقاومت، از نجف و بیروت تا دمشق و تدمر روایت می‌شود.

در بخشی از این کتاب، حاج قاسم از ویژگی‌های شخصیتی پدرش چنین روایت می‌کند: «همه ده می‌دانستند کدخدا از پدرم دل خوشی ندارد… پدرم جثه لاغر و ریزی داشت؛ اما قوی و نترس بود. زیر بار حرف زور نمی‌رفت. برای همین، گاهی به دردسر می‌افتاد.»

نویسندگان برای تدوین این اثر از اسناد مکتوب، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای میدانی با نزدیکان حاج قاسم بهره گرفته‌اند؛ پژوهشی که تلاش دارد تصویری مستند و جامع از زندگی، شخصیت و مسیر فعالیت‌های این فرمانده شهید ارائه دهد.

رسیدن «قاسم» به چاپ پانزدهم، در فاصله کوتاهی پس از انتشار، از استقبال مخاطبان از این روایت مستند از زندگی و زمانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حکایت دارد.