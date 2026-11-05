به گزارش خبرنگار مهر، آزیتا خضرایی صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در شیراز، با تشریح نقش استانداردها در تحولات اقتصادی و صنعتی جهان گفت: گذار به سمت انرژی‌های پاک بدون برخورداری از نظام استانداردسازی کارآمد امکان‌پذیر نیست و این موضوع باید در بخش‌های مختلف تولید انرژی، حمل‌ونقل و ساخت‌وساز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی تنها یک مسئله صنعتی یا زیست‌محیطی نیست، افزود: کمبود و ناپایداری انرژی می‌تواند امنیت اقتصادی، روند تجارت و میزان تاب‌آوری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو دسترسی به انرژی پاک، مطمئن، پایدار و مقرون‌به‌صرفه به یکی از اولویت‌های مهم جهان تبدیل شده است.

خضرایی ادامه داد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به استانداردهای مشخص در زمینه طراحی، نصب، نگهداری و ایمنی نیاز دارد و در حوزه خودروهای برقی نیز بدون تعیین الزامات فنی برای زیرساخت‌های شارژ، ایمنی باتری‌ها و مدیریت پسماند آن‌ها نمی‌توان به توسعه پایدار دست یافت.

مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین انرژی گفت: شبکه‌های هوشمند برق، خودروهای برقی و ساختمان‌های کم‌مصرف و سبز از جمله حوزه‌هایی هستند که توسعه آن‌ها به تدوین و اجرای استانداردهای تخصصی وابسته است.

خضرایی با اشاره به عملکرد ایران در عرصه استانداردسازی بین‌المللی، از ارتقای جایگاه کشور در میان اعضای سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) خبر داد و گفت: رتبه جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۷۵ کشور عضو این سازمان طی یک سال گذشته از جایگاه بیستم به نوزدهم رسیده است.

وی افزود: تاکنون ۱۵۷ استاندارد با محوریت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی استانداردسازی قرار گرفته که از این تعداد، ۱۳۱ استاندارد در سطح بین‌المللی منتشر شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه مشارکت جامعه علمی و تخصصی در این دستاوردها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است، گفت: استمرار پیشرفت کشور در این عرصه مستلزم تقویت همکاری دانشگاهیان، متخصصان و صاحب‌نظران در فرایند تدوین و توسعه استانداردهاست.

وی با اشاره به سابقه فعالیت سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: تدوین، به‌روزرسانی و انتشار استانداردهای ملی، ارزیابی انطباق کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری، مرجعیت آزمایشگاه‌های همکار، نظام تأیید صلاحیت کشور و اندازه‌شناسی از جمله مسئولیت‌های این سازمان است.

خضرایی از تدوین بیش از ۳۵ هزار استاندارد ملی با استفاده از دانش و توان تخصصی کارشناسان ایرانی خبر داد و گفت: این استانداردها از طریق وبگاه سازمان در دسترس متخصصان و علاقه‌مندان قرار گرفته است تا جامعه علمی کشور نیز بتواند در توسعه و به‌کارگیری آن‌ها مشارکت داشته باشد.

شبکه گسترده ارزیابی کیفیت در کشور

وی با تشریح ظرفیت‌های انسانی و فنی نظام استانداردسازی کشور گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۲۵۷ کارشناس رسمی استاندارد در سراسر کشور با سازمان ملی استاندارد همکاری دارند که به استناد ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، از توان تخصصی آن‌ها در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود.

خضرایی همچنین از برگزاری آزمون جدید کارشناسان رسمی استاندارد در آذرماه خبر داد و افزود: متقاضیان همکاری با سازمان در این حوزه تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کنند.

مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت نظارتی و ترویجی کشور گفت: بیش از ۲۰ هزار مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی فعالیت دارند و پنج‌هزار و ۸۰۰ سفیر استاندارد نیز در مدارس کشور به ترویج این فرهنگ کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: شبکه ارزیابی انطباق کشور از حدود دو هزار آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده، ۲۴۴ شرکت بازرسی و ۷۵ نهاد گواهی‌دهنده تشکیل شده است که وظیفه ارزیابی کیفیت و انطباق محصولات و خدمات با الزامات استاندارد را بر عهده دارند.

حرکت به سمت نسل هوشمند استانداردسازی

خضرایی با اشاره به برنامه‌های تحول در نظام استانداردسازی کشور گفت: سازمان ملی استاندارد ایران با انجام مطالعات تطبیقی، از سال گذشته تدوین سند جامع و نقشه راه استانداردسازی کشور را آغاز کرده است.

وی افزود: در همین راستا، دستورالعمل تخصصی نظام مقررات فنی مبتنی بر استانداردها نیز در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد که در هفته استاندارد و به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، به تصویب رسید.

مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در این حوزه گفت: هدف‌گذاری سازمان، عبور از نسل‌های سنتی استانداردسازی و استقرار نسل سوم این نظام بر پایه مقررات فنی متکی بر استانداردهاست تا در ادامه، زمینه حرکت به سمت نسل چهارم، یعنی نظام هوشمند مقررات فنی فراهم شود.

وی با بیان اینکه استاندارد باید به بخشی از فرهنگ عمومی و راهبرد توسعه کشور تبدیل شود، گفت: باید استاندارد را از یک الزام به فرهنگ ملی، از یک فعالیت فنی به راهبرد توسعه‌ای و از یک نظام سنتی به نظامی هوشمند تبدیل کنیم.

استانداردسازی در مسیر توسعه پایدار

خضرایی با تبیین رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه توسعه پایدار، سه محور ایمنی، امنیت و سلامت مردم، رونق کسب‌وکار و تسهیل تجارت و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را از ارکان اصلی نظام استانداردسازی برشمرد.

وی افزود: استانداردها علاوه بر تضمین ایمنی و سلامت جامعه و افزایش اعتماد عمومی به کیفیت کالاها و خدمات، زمینه رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، رونق کسب‌وکار و تسهیل تجارت را فراهم می‌کنند و در عین حال باید صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست برای نسل‌های آینده را نیز مدنظر داشته باشند.

مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد ۲۰۲۶ با عنوان «چشم‌اندازی مشترک برای زندگی بهتر» و محوریت انرژی پاک گفت: این شعار بر ضرورت توجه مشترک کشورها به تأمین انرژی پایدار و دسترسی همگانی به منابع انرژی پاک تأکید دارد.

وی با گرامیداشت روز جهانی استاندارد افزود: چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهرماه به عنوان روز جهانی استاندارد نام‌گذاری شده و این مناسبت فرصتی برای قدردانی از تلاش متخصصان، کارشناسان، مهندسان و صاحب‌نظران فعال در عرصه استانداردسازی است.

خضرایی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های علمی، تاریخی، اقلیمی، کشاورزی و صنعتی استان فارس، نقش متخصصان و صاحب‌نظران این استان را در پیشبرد برنامه‌های استانداردسازی کشور مؤثر دانست.