رسانه ها محتوای گفتمانهای دینی را بیشتر منکعس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حداد روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان با اشاره به اینکه یکی از طرح های موفق سازمان تبلیغات اسلامی برگزاری گفتمان های دینی است، اظهار داشت: این طرح از سال 85 به طور رسمی در تمام استان ها به اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه گفتمان های دینی یک مدل ترویج و تبلیغ فرهنگ دینی است، تصریح کرد: مخاطب گفتمان های دینی در کشور دانش آموزان مقطع دبیرستان است.

دبیر گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه این گفتمان ها در هفت محور برگزار می شود، ادامه داد: تکنولوژی نوین ارتباطی و جنگ نرم، مهارت های زندگی، عفاف و حجاب، روابط اجتماعی و آسیب ها و چالش ها، نحله های فکری و جریان های انحرافی، دین و زندگی و مبانی انقلاب اسلامی هفت محور اصلی برگزاری گفتمان های دینی است.

حداد با بیان اینکه این گفتمان ها طی هفت جلسه در طول سال برای دانش آموزان برگزار می شود، افزود: تا پایان سال 91 بیش از 121 هزار گفتمان دینی در کشور برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه محورهای برگزاری گفتمان های دینی با توجه به شرایط هر استان می تواند بومی شود، افزود: طی پژوهش های انجام شده توسط اساتید برتر دانشگاه تهران خوشبختانه این طرح موفق عمل کرده است.

دبیر گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور یادآور شد: تلاش ما بر این است که مباحث مطرح شده در این گفتمان ها در سایتهای مختلف و فضای مجازی بیش تر منتشر شود تا گستره مخاطبین آن افزایش یابد.

