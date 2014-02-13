120 گفتمان دینی در خراسان شمالی برگزار شد

حجت الاسلام بابامحمد ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال همزمان با دهه مبارک فجر افزون بر 120 گفتمان دینی در محورهای مختلف به همت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی و شهرستان های تابع برگزار شد.

به گفته وی این تعداد گفتمان دینی در مدارس و مراکز آموزش عالی و دانشگاه های استان با حضور مبلغان غیرایرانی برگزار شد.

حجت الاسلام ایزانلو با اشاره به این که امسال 10 مبلغ خارجی در برنامه های بزرگداشت دهه فجر خراسان شمالی برای معرفی شخصیت امام خمینی(ره) و برپایی گفتمان های دینی به روستاها و شهرهای این استان اعزام شدند، افزود: احمد مرزوق از اندونزی، محمد شریف از تایلند، فاطمه دیالو از گینه، میمونه فای از سنگال، احمد نور و دکتر نهی از کشور اردن از جمله مبلغان خارجی بودند که در این ایام در مدارس و دانشگاه های خراسان شمالی گفتمان های دینی را برگزار کردند.

وی برگزاری تبیین ابعاد مختلف شحصیت امام خمینی(ره) و نقش انقلاب اسلامی در بیداری کشورهای اسلامی، نقش جوانان درحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در مدارس و مراکز آموزشی خراسان شمالی، مراسم سخنرانی و ... را از مهمترین مباحث مطرح شده در گفتمان های دینی دهه فجر در استان ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه فجر امسال اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی 110 روحانی و مبلغ ایرانی و خارجی را برای حضور در برنامه های بزرگداشت دهه فجر، معرفی شخصیت امام خمینی(ره) و برپایی گفتمان های دینی به مناطق مختلف استان اعزام کرد.

از این تعداد 10 مبلغ خارجی و مابقی روحانیان ایرانی و غالبا بومی استان بودند و مبلغان خارجی که برای حضور در جشن های انقلاب به خراسان شمالی دعوت شده بودند اهل کشورهای اروپایی، آفریقا و آسیای مرکزی بودند که در حوزه های علمیه قم و مشهد مشغول تحصیل علوم دینی هستند.

همچنین در این ایام 100 روحانی ایرانی نیز برای حضور در جشن ها و برنامه های دهه فجر به روستاها و مناطق محروم و مدارس و دانشگاه های خراسان شمالی اعزام شدند.