محاکمه مرسی و رهبران اخوان به اول مارس موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، محاکمه رئیس جمهوری برکنار شده مصر و جمعی از سران اخوان المسلمین در پرونده موسوم به کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه در اول ماه مارس برگزار می شود.

این در حالی است که دادگاه جنایی قاهره به ریاست "احمد صبری" روز گذشته اعلام کرده بود محاکمه عاملان حوادث کاخ ریاست جمهوری را از سر می گیرد.

مقامات مصری گفته بودند محاکمه مرسی تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور 20 هزار افسر و سرباز و کارشناسان مواد منفجره برگزار می شود. قرار بود مرسی با بالگرد از زندان برج العرب به محل محاکمه منتقل شود.