تدریس مبانی عرفان اسلامی حسن رمضانی/ دومین نمایشگاه دستاوردهای مؤسسات قرآنی

آیه ای از قرآن کریم

خداوند در آیه 63 سوره فرقان می فرمایند: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا: و بندگان خداى رحمان كسانى‏ اند كه روى زمين به نرمى گام برمى ‏دارند و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ مى‏ دهند.»

دو حدیث

رعایت اخلاق و ادب از مهمترین صفت انسان مؤمن است تا جایی که امام حسين(ع) می فرمایند: «اَلخُلقُ الحَسَنُ عِبادَةٌ: خوش اخلاقى عبادت است.» (كنزالعمال، ج 13، ص151، ح 36472) و امام صادق(ع) هم در این باره می فرمایند: امام صادق(ع) می فرمایند: «إنَّ مِمّا يُزَيِّنُ السلامَ الخلاقُ الحَسَنَةُ فيما بَينَ النّاسِ: خوش اخلاقى در بين مردم زينت اسلام است.» (كنزالعمال، ج 10، ص 143، ح 28731)

دانلود احادیثی در مورد اخلاق

مسلما می توان گفت اخلاق، گمشده دوره معاصر است و حتی در کشورهای اسلامی نیز آن گونه که بایسته و شایسته است جدی گرفته نمی شود. علاقه مندان برای مشاهده احادیثی در مورد اخلاق می توانند به http://www.seyyedan.com/files/html/40%20hadis/html/10.htm مراجعه کنند.

درسهای اخلاق استاد حسن رمضانی

تأثیر عرفان بر اخلاق و رفتار غیرقابل انکار است، علاقه مندان برای آشنایی با مبانی عرفان نظری و عملی می توانند شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی را با تدریس آیت الله حسن رمضانی، گوش کنند. منزل اول (یقظه) است که مجموعه توضیحات اولین منزل سیر و سلوک (یقظه)، ۱۳ جلسه است که جهت استفاده در سایت ایشان قرار گرفته است. علاقه مندان جهت دانلود هم می‌توانند اینجا http://www.ramazani.org کلیک کنند.

آرا و اندیشه های دکتر محمود خاتمی

علاقه مندان به مباحث عقلی و فلسفی می توانند با مراجعه به وبلاگ دکتر محمود خاتمی استاد دانشگاه تهران http://mahmoudkhatami.blogfa.com/ مطالب جالبی از آرا و اندیشه های این استاد فلسفه را ببینند و با جدیدترین کتابها و مقالات وی نیز آشنا شوند.

نمایشگاه دستاوردهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

نمایشگاه دستاوردهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در تهران برگزار شده است. مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)، دفتر پژوهش های خاص و مرکز احیاء آثار از دیگر بخش های دفتر تبلیغات اسلامی هستند که دستاوردها و فعالیتهای خود را در معرض دید عموم قرار دادند.

نمایشگاه فجر سی و پنجم به همت روابط عمومی و با همکاری نمایندگی تهران دفتر تبلیغات اسلامی از 15 الی 22 بهمن ماه در تهران خیابان انقلاب حد فاصل خیابان فلسطین و وصال جنب بانک انصار برپاست و علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به این آدرس مراجعه کنند.

دومین نمایشگاه دستاوردهای مؤسسات قرآنی

دومین نمایشگاه دستاوردهای مؤسسات قرآنی در قالب ۲۰۰ غرفه در مجموعه فرهنگی ۱۳ آبان(لانه جاسوسی امریکا) برپا شده است و تا 20 بهمن ادامه دارد. علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 9:30 تا 19:30 به این مکان واقع در خیابان طالقانی، جنب متروی طالقانی مراجعه کنند.

سازمان دارالقرآن الکریم، معاون قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی قرآن صدا و سیما، شبکه قرآن و معارف سیما، رادیو قرآن، خبرگزاری ایکنا، سازمان بسیج دانشجویی، سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ، سازمان بسیج شهرداری و دارالقرآن ارتش جمهوری اسلامی ازجمله این مؤسسات هستند که آثار خود را برای نمایش گذاشتند.

کتابت قرآن کریم، نگارش کتب قرآنی با رویکرد آموزشی، چاپ نشریات قرآنی در قالب ماهنامه و هفته‌نامه، راه‌اندازی وب‌سایت، محصولات چندرسانه‌ای در قالب نرم‌افزار تلفن‌های همراه با محوریت موضوعات قرآنی، آثار دیجیتال در فرمت‌های صوتی و تصویری، طرح‌های قرآنی، طرح‌های پژوهشی تبلیغی و ایده‌های نو در موضوعات قرآن و هنرهای قرآنی از اهم رشته‌های این جشنواره است.

امروز به کدام هیئتها برویم

مردم ولایی و دوستدار اهل بیت(ع) ایران اسلامی از هر فرصتی برای رفتن به حسینیه ها و مساجد و عزاداری برای امام حسین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت استفاده می کنند. علاقه مندان به هیئتهای مذهبی می توانند پنج شنبه ها به هیئتهای مختلفی که در سطح شهرها و روستاها قرار دارد بروند. مردم علاقه مند می توانند برای دریافت اطلاعات این هیئتها که روز پنج شنبه برنامه دارند به آدرس http://aghigh.ir/fa/news/781/ مراجعه کنند و نزدیک ترین هیئت مورد نظر خود را پیدا کنند.

دانلود مداحی محمود کریمی

علاقه مندانی که چنین امری برایشان مقدور نیست می توانند مراسم عزاداری شب هفتم محرم الحرام سال ۱۳۹۲ با مداحی محمود کریمی محمد کریمی و محمد صمیمی در هیئت رایة العباس(ع) شمیرانات را از http://www.ammarname.ir/node/19986 بشنوند یا دانلود کنند.

دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور

حسن رحیم پور ازغدی، از اندیشمندان و محققان مشهور کشور است که در رشته های مختلفی صاحب نظر است. علاقه مندان به سخنرانی های این استاد می توانند برای دریافت فایل سخنرانی های او به http://www.aviny.com/voice/sokhanrani/azghadi/azghadi.aspx مراجعه کنند که با سخنرانیهای زیادی در موضوعات مختلف روبرو می شوند که می توانند موضوع مورد علاقه خود را بیابند.

دانلود تلاوتهای مجلسی استاد عبدالباسط