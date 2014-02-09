جامعه بین المللی پارالمپیک به خسروی وفا تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى كميته پس از برگزارى چهارمين دوره انتخابات هيأت رئيسه و اجرايى كميته ملى پارالمپيك پيامهاى تبريك جداگانهاى براى انتخاب محمود خسروى وفا به عنوان رئيس و اميرماندگارفرد دبيركل كميته از سوى كميته بانوان كميته پارالمپيك آسيا، هيأت رئيسه IPC، فدراسيون جهانى بسكتبال با ويلچر و كميته ملى پارالمپيك كشورهاى مكزيك، گرجستان، ليبى، كومورو و روآندا به دبيرخانه كميته ارسال شده است.
لازم به ذكر است مجمع انتخاباتى كميته ملى پارالمپيك شانزدهم بهمن ماه جارى برگزار شد كه طى آن يازده عضو هيأت رئيسه و اجرايى كميته ملی پارالمپیک براى مدت چهارسال انتخاب شدند.
كميته بينالمللى پارالمپيك (IPC) با ارسال پيامى به كميته ملى پارالمپيك ایران انتخاب مجدد محمود خسروى وفا را به سمت رياست این كميته تبريك گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى كميته پس از برگزارى چهارمين دوره انتخابات هيأت رئيسه و اجرايى كميته ملى پارالمپيك پيامهاى تبريك جداگانهاى براى انتخاب محمود خسروى وفا به عنوان رئيس و اميرماندگارفرد دبيركل كميته از سوى كميته بانوان كميته پارالمپيك آسيا، هيأت رئيسه IPC، فدراسيون جهانى بسكتبال با ويلچر و كميته ملى پارالمپيك كشورهاى مكزيك، گرجستان، ليبى، كومورو و روآندا به دبيرخانه كميته ارسال شده است.
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