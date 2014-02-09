جامعه بین المللی پارالمپیک به خسروی وفا تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى كميته پس از برگزارى چهارمين دوره انتخابات هيأت رئيسه و اجرايى كميته ملى پارالمپيك پيام‌هاى تبريك جداگانه‌اى براى انتخاب محمود خسروى وفا به عنوان رئيس و اميرماندگارفرد دبيركل كميته از سوى كميته بانوان كميته پارالمپيك آسيا، هيأت رئيسه IPC، فدراسيون جهانى بسكتبال با ويلچر و كميته ملى پارالمپيك كشورهاى مكزيك، گرجستان، ليبى، كومورو و روآندا به دبيرخانه كميته ارسال شده است.



لازم به ذكر است مجمع انتخاباتى كميته ملى پارالمپيك شانزدهم بهمن ماه جارى برگزار شد كه طى آن‌ يازده عضو هيأت رئيسه و اجرايى كميته ملی پارالمپیک براى مدت چهارسال انتخاب شدند.