محمود خسروی وفا رئیس کمیته پارالمپیک شد/ دومین ریاست در یک روز!

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک که در انتخابات جدید با غفور کارگری رقابت می کرد با انصراف وی به عنوان تنها کاندیدا گام در رای گیری گذاشت و در پایان موفق شد با کسب 47 رای به عنوان رئیس چهار سال آینده این کمیته انتخاب شود.

در مجمع کمیته ملی پارالمپیک از 64 عضو، 48 عضو حضور داشتند و در رای گیری شرکت کردند.

خسروی وفا گفت: کمیته ملی پارالمپیک تلاش می کند تا ردیف بودجه مستقل از مجلس دریافت کند و زیر مجموعه کمیته ملی پارالمپیک نباشد.

پس از آن شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک و امیر ماندگار فرد، سرپرست دبیرکلی کمیته ملی پارالمپیک در خصوص فعالیت های انجام شده این کمیته در سالهای گذشته توضیحاتی را ارائه کردند.

محمود خسروی وفا در شرایطی عصر امروز به عنوان رئیس کمیته پارالمپیک انتخاب شد که صبح همین روز به عنوان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان از مجمع رای اعتماد گرفت.