به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ ایران، مهدی تاج در این نشست گفت: تجارت بازیکن بخشی از حقوق فوتبال است. لیگ ما در مسیری است که باید خودکفا بوده و دستش در جیب خودش باشد و در این مسیر کارهای مثبتی انجام شده است.

وی ادامه داد: ما دوست داریم ارتباط ما با شما فراتر از یک مسابقه باشد. همچنین لیگ و باشگاه‌های دو کشور باید با یکدیگر در ارتباط و تعامل باشند تا کارخانه بازیکن‌سازی درست کنیم.

هرولت نیز در این نشست خاطرنشان کرد: ماموریت من به عنوان مدیر توسعه بین‌الملل باشگاه اوسر فرانسه، توسعه باشگاه خود در دنیا است. به عنوان مثال ما یک بازیکن جوان تیم خود را شش میلیون یورو به یکی از تیم‌های لیگ فرانسه فروختیم. به نظر من بهترین راه برای ارتباط ما با شما این است که ما تکنولوژی آکادمی خود را به باشگاه‌های شما انتقال بدهیم.

وی افزود: برای اولین قدم بهتر است از افراد متخصص و فنی شما آغاز کنیم. یعنی اول از مربیان برای انتقال تکنولوژی استفاده کنیم.

در پایان نشست مقرر شد توافق نامه‌ای در این خصوص تنظیم شود و ادامه مذاکرات از طریق کسرایی، رئیس روابط بین‌الملل سازمان لیگ انجام شود.