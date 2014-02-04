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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۵

تاج تاکید کرد:

نباید جبهه منفی علیه کی‌روش تشکیل شود/ موظف به همکاری با تیم ملی هستیم

نباید جبهه منفی علیه کی‌روش تشکیل شود/ موظف به همکاری با تیم ملی هستیم

نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران درباره تعامل سازمان لیگ با تیم ملی فوتبال، گفت: سازمان لیگ خود را موظف به همکاری با تیم ملی و کی‌روش بر اساس آیین نامه‌ها و مقررات و احترام متقابل می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، مهدی تاج با بیان مطلب فوق تاکید کرد نباید اجازه بدهیم جبهه ای منفی علیه کی‌روش و تیم ملی تشکیل شود. نباید فراموش کرد که کی‌روش بزرگترین توفیق را برای تیم ملی با صعود به جام جهانی به وجود آورد. انشاءالله در آینده راه حل مناسبی برای حل موضوعات موجود بین تیم ملی و باشگاه‌ها فراهم خواهد شد و کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ذی صلاح‌ترین فرد برای حل این مناقشات است.

وی افزود: گودرزی وزیر ورزش و جوانان و سجادی معاون وی برای حل مسائل تیم ملی به موقع و سنجیده عمل کردند و همه نگاه‌ها را برای حل مشکلات تیم ملی هماهنگ کردند. کفاشیان نیز بیشترین تلاش را برای صعود تیم ملی به جام جهانی و گرفتن 4 سهمیه در آسیا و دوم شدن لیگ ایران در این قاره بر عهده داشت. او صبوری زیادی به خرج داد تا این توفیق محقق شود، البته آقای نبی و همه همکاران در فدراسیون برای موفقیت فوتبال تلاش زیادی کردند، همچنین با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان مسائل مالی و مدیریت باشگاه ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

تاج در مورد لیگ سال آینده بیان کرد: لیگ فصل بعد 16 تیمی خواهد بود و قرار است در مسائل مالی و سطح هزینه‌ها دقت کافی شود.

وی در پایان مورد وضع مالی باشگاه‌ها گفت: اکنون وضع مالی باشگاه‌ها نگران کننده است، به طور مثال چون استقلال پول نداشت بازیکنانش رفتند و موضوع نحوه قراردادها در کار نبود. وضع تمامی باشگاه‌ها ازجمله راه آهن، فجر، داماش، ملوان، استقلال، پرسپولیس، صبا، استقلال صنعتی اهواز، تراکتورسازی و سایپا از نظر مالی نگران کننده است. چاره ای جز کاهش هزینه‌ها  و گرفتن حقوق فوتبال نداریم تا بتوانیم در این راه به موفقیت برسیم، اگر این دو امر محقق نشود لیگ  فصل آینده با اما و اگر توام خواهد شد.

کد مطلب 2229242

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