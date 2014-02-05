گفتگوی تلوزیونی رئیس جمهور تا دقایقی دیگر پخش خواهد شد

به گزارش مهر، محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر از برطرف شدن مشکل پیش آمده و پخش گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور از شبکه اول سیما خبر داد.

صادق در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص علت تاخیر در پخش این برنامه گفت: به دلیل برطرف شدن مشکل و در آستانه پخش بودن گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور، ترجیح می دهم در این خصوص سکوت کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از رسانه‌های دولتی علت تاخیر در پخش گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور را اختلاف وی با رئیس سازمان صداوسیما درباره مجریان این گفتگو اعلام کرده بودند. طبق اعلام این رسانه ها سازمان صداوسیما با دو مجری در نظرگرفته شده از سوی نهاد ریاست جمهوری برای این برنامه مخالف بوده است.