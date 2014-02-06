اکران "چ" حاتمي كيا اشک تماشاگران را جاری کرد/ يك همداني در جمع "دستمال سرخ ها"

به گزارش خبرنگار مهر، شهر همدان نيز همچون ديگر مركز استانهاي كشور از روز گذشته شاهد به نمايش در آمدن آثار منتخبي از جشنواره فيلم فجر بود كه به نمايش در آمدن اثر كارگردان دفاع مقدس كشور ابرهيم حاتمي كيا در شب گذشته در سينما قدس همدان موجب شد حال و هواي تماشگران آن به سال هاي پر رنج جنگ بين ايران و عراق بازگردد و تماشاچيان با چشماني باراني صندلي هاي اين سينماي قديمي شهر را ترك كنند.

فيلم "چ" ساخته ابراهيم حاتمي كيا روايت گر 72 ساعت مخاطره انگيز از به محاصره در آمدن شهر پاوه توسط عناصر آزادي خواه كرد است که از ورود شهيد چمران به آن تا شكست حصر اين نقطه صفر مرزي ايران در استان كردستان روايت مي كند.

در اين فيلم كه در فضاي شهر پلكاني پاوه فيلمبرداري شده است، فريبز عرب نيا كه نقش شهيد چمران را بازي مي كند با همراهي تيمسار فلاحي فرمانده وقت نيروي زميني ارتش خود را با مشقت به پاوه ميرسانند و در مقر ژاندارمري اين شهر كه در حال محاصره شدن است مستقر مي شوند، مذاكره شهيد چمران با عنايتي يكي از عناصر ضد انقلاب كرد به نتيجه مورد نظر شورشيان نمي رسد و در نهايت آنان با محاصره مقر ژاندارمري شهيد چمران و يارانش را تهديد به قتل عام مي كنند كه در آخرين لحظات با خوانده شدن پيام امام خميني(ع) در خصوص فرصت 24 ساعته به نيروهاي انتظامي و نظامي براي باز پس گيري پاوه فيلم به پايان ميرسد.

از صحنه هاي بسيار تاثر برانگيز اين فيلم كه شهيد چمران در خاطرات خود از آن به عنوان لحظات ديوانه كننده ياد مي کند و داراي جلوه اي ويژه حرفه اي نيز بود، صحنه برخورد هلكوپتر حامل مجروحان در حال انتقال به كرمانشاه با كوه بود كه باعث تاثرخاطر تماشاگران شد.

در اين فيلم همچنين بابك حميديان نقش شهيد اصغر وصالي را بازي مي كند كه نيروهايش به گروه دستمال سرخ ها در جبهه ها مشهور بودند و وي مسئوليت سپاهيان حاضر در پاوه را برعهده داشته است، وصالي يك سال بعد در عملياتي در عاشوراي سال 59 در سر پل ذهاب به شهادت ميرسد.

از نكات جالب توجه در اين نمايش اين بود كه يكي از بازيگران اين فيلم از گروه دستمال سرخ ها در صحنه اي به لهجه همداني با رزمندگان كرد صحبت مي كرد كه موجب منفجر شدن سالن از خنده تماشاگران شد.

استقبال از اين فيلم در همدان را مي توان مناسب عنوان كرد چرا كه نه صندلي خالي ديده مي شد و نه افرادي كه سر پا ايستاده باشد.

يكي از تماشگران اين فيلم به مهر گفت: قبل از ديدن اين فيلم اطلاعاتم از چمران محدود بود و با ديدين اين فيلم تازه متوجه كارهاي بزرگ وي در كردستان شدم.

مردم تشنه ديدن فيلم هاي سال هاي حماسه دفاع مقدس هستند

امير قاسمي ادامه داد: با ديدن اين فيلم تازه دريافتم كه قدردان آسايش امروز خود نيستيم و مردم تشنه ديدن فيلم هاي سال هاي حماسه دفاع مقدس هستند و اين علاقه همچنان در بين مردم وجود دارد .

وي با اشاره به اينكه همواره پيگير فيلم هاي دفاع مقدس هستم، بيان داشت: فيلم جالبي بود و به خوبي توانست پيامش را به مخاطب منتقل كند.

اين تماشاگر 21 ساله به اين فيلم نمره 18 داد.

چهره رزمي شهيد چمران ديده نشد

یکی دیگر از تماشاچیان بيان داشت: چهره رزمي شهيد چمران نمايش داده نشد و تنها وي مذاكره مي كرد و كار خاصي انجام نمي داد و اين يك نقطه ضعف براي اين فيلم است و مقداري نيز ارتش در اين فيلم ضعيف نشان داده شد.

يكي ديگر از تماشاگران اين فيلم نيز كه با تامل برروي صندلي خود نشسته بود به مهر گفت: با ديدن اين صحنه ها به ياد ناشكر بودن خود براي حاكم بودن امنيت بر كشورمان افتادم و بايد شكر گذار از خود گذشتگي مرداني چون چمران و وصالي باشيم.

حسين اكرمي با اشاره به اينكه به حال اين مردان بزرگ دفاع مقدس غبطه مي خورم خواستار تدوام ساخته شدن فيلم هايي از شخصيت هاي بزرگ و تاثير گذار دوران جنگ تحميلي شد.

آنچه كه به دور از حواشي ساخت اين فيلم شش ميلياردي به نظر ميرسد، اين است كه در حالي كه كشورمان در سال هاي اخير مورد هجوم انواع الگوي ها از باربي تا بن تن ها قرار گرفته، سرمايه گذاري بر روي ارائه الگوي هاي بديع در دوران انقلاب اسلامي تواند به تقويت ارزش هاي اين انقلاب الهي منتهي شود.

از سوي ديگر بيان واقعيت هاي دردناك جنگ تحميلي مي تواند دارویی بر درد تجمل گرايي و فراموشي حاكم بودن امنيت بي بديل در ايران اسلامي باشد.

ممانعت از حضور خبرنگاران

يكي از نكات جالب در اين مراسم ممانعت مسئولان برگزاري از ورود خبرنگاران در شلوغ ترين زمان اكران فيلم ها بود به طوري خبرنگاران حاضر مجبور به خريد بليت جشنواره شدند، در حالي كه طبقه دوم سينما قدس همدان در اختيار 150 نفر ازميهمانان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي همدان بود، مسئولان از خبرنگاران در خواست مي كردند درسانس هاي صبح حضور يابند تا بتوانند بدون بليت فيلم ها راببينند.