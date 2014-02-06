فرماندار جدید شیروان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با پیشنهاد سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی، عباسعلی صفایی را به عنوان فرماندار شهرستان شیروان منصوب کرد.

شهرستان شیروان با 157 هزار نفر جمعیت زادگاه وزیر کشور محسوب می شود و در شرق خراسان شمالی واقع شده است.

صفایی، فرماندار جدید شهرستان شیروان جایگزین عبدالصمد صفرنژاد شده که از حدود سه سال پیش تاکنون فرماندار دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی بود.

فرماندار جدید شیروان که ایثارگر و جانباز جنگ تحمیلی نیز هست؛ سابقه معاونت فنی اجرایی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، مدیریت جهاد کشاورزی شیروان، مدیرعامل صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالی، رئیس هیئت والیبال شیروان، عضو هیئت مدیره نصر سازندگی خراسان شمالی و ... را دارد.

صفایی متولد 1339 و دارای مدرک تحصیلی مهندسی کشاورزی است.

بر اساس برنامه قرار است آیین تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید شهرستان شیروان پنج شنبه با حضور استاندار خراسان شمالی برگزار شود.

از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون هفت شهرستان از شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی شاهد تغییر فرمانداران خود بوده اند و گفته شده که مردم شهرستان جدیدالتاسیس راز و جرگلان نیز در اوایل سال آینده شاهد جابجایی فرماندار شهرستان خود خواهند بود.