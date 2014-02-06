داروهای بیماران خاص به مناطق بحران زده مازندران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از مناطق بحران زده غرب استان با اشاره به ارسال محموله دارویی توسط یک فروند بالگرد بیان کرد: این داروها به منطقه ارسال شده است.

وی اظهار داشت: همچنین به منظور کمک رسانی به بیماران خاص، یک فروند بالگرد هوایی متعلق به اورژانس 115 استان به همراه دارو وتجهیزات پزشکی به مناطق گرفتار در برف ارسال می شود.

وی با اشاره به افزایش بار مراجعه بیماران قلبی، ترومایی و شکستگی به مراکز درمانی، از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و مراقبت از افراد سالمند و کودکان، آسیب های احتمالی را کاهش دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران نیز با بیان اینکه در پنج روز گذشته به 15 هزار نفر امداد رسانی شد، اظهار داشت: با تمام توان عملياتي در مناطق آسيب ديده از برف غرب استان حضور دارد هم اكنون يكي از سنگين ترين عمليات امدادي را در دستور كار دارد.

مهدی ولی پور با اشاره به اسکال اضطراری 300 نفر بیان داشت: در حوادث به وقوع پیوسته ناشی از برف و کولاک در این استان، 250 نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد ۴۶ نفر به همراه ۲ خانم باردار به مراکز درمانی منتقل شدند.

ولي پور افزود: امدادرسانی و توزیع هزاران بسته غذایی میان خانواده هاي گرفتار شده در برف و نجات ۵ کوهنورد گمشده در ارتفاعات نوشهر نیز از جمله عملیات های صورت گرفته در این مدت بوده است.



وی یادآور شد: متاسفانه علیرغم تلاش های انجام گرفته شاهد قطع گاز منازل مسکونی در برخی محلات شهرهایی مانند آمل،بابل،قائمشهر،بابلسر و فریدونکنار بودیم که بخشی از این قطعی ها با تلاش شبانه روزی تیم بحران گاز مازندران در سطح استان برطرف شده است.

محسن عرب مقصودی مدیرعامل شرکت گاز مازندران نیز گفت: توصیه ما به بخش خانگی این است که با دیگر هم استانی های خود،همدلی و همیاری داشته باشند و با خاموش کردن بخاری های اضافی و جایگزین نمودن وسایل گرمایشی برقی و استفاده از فقط یک بخاری گازی در منازل خود،امکان روشن شدن یک بخاری در منازل دیگر هم استانی های خود را فراهم کنند تا در این شب های سرد زمستان شاهد قطع گاز در هیچ منزلی نباشیم.

عرب مقصودی همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی،مراکز انتظامی،دانشگاه ها و همه واحدهای تولیدی و تجاری خواست که حتماً با تامین سوخت جایگزین و خارج نمودن سوخت گاز، امکان در مدار قرار دادن منازل مسکونی را برای شرکت گاز مازندران فراهم کنند .