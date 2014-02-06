صداوسیما برای منتقدان ژنو هم فرصتی فراهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اظهارت رئیس جمهور در بی‌سواد خواندن منتقدین ژنو، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به عزت‌الله ضرغامی خواستار این شدند که فرصتی نیز برای منتقدان توافقنامه ژنو در صدا و سیما در نظر گرفته شود تا سخنان خود را مطرح کنند.

امضاءکنندگان این نامه تصریح کردند که درخواست مذکور به دلیل «بی‌سواد خواندن» منتقدان ژنو توسط رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های زنده تلویزیونی، صورت گرفته است.

متن کامل نامه نمایندگان مجلس به ضرغامی که رونوشتی از آن در اختیار هیأت نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، بدین شرح است:

جناب آقای مهندس ضرغامی

ریاست محترم سازمان صدا و سیما

با سلام

نظر به اینکه رئیس جمهور محترم در جمع اساتید دانشگاه نه تنها اساتید محترم دانشگاه را به جهت دفاع از توافقنامه ژنو به ترسو بودن متهم نموده است بلکه منتقدان این توافقنامه را نیز با ادبیات نامناسبی کم‌سواد خطاب کرده است. و این سخنان از سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده است، مقتضی است فرصتی فراهم آوردیم تا منتقدان این توافقنامه که قطعاً حقوق مسلم مردم را مخدوش کرده است، با حضور موافقان به بحث و بررسی آن بپردازند.

با تشکر

علیرضا زاکانی، سید محمود نبویان، سید حسین نقوی حسینی، محمدجواد کولی‌وند، ابراهیم کارخانه، دهقان، محمد کوثری، مهرداد بذرپاش، مهدی کوچک‌زاده، زهره طبیب‌زاده، حمید رسایی ، محمد سلیمانی، ناصر سودانی، سید مهدی موسوی‌نژاد، علی‌اصغر زارعی، سید مسعود میرکاظمی، روح‌الله حسینیان، حسین نجابت،حسین طلا