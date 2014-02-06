گاز تمام مناطق نظرآباد وصل است/ هیچ راهی مسدود نیست

شهریار آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سرمای کم سابقه روزهای اخیر مشکلاتی را برای شهروندان نظرآباد به وجود آورد و مناطقی از این شهرستان دچار افت فشار گاز شد.

وی گفت: افت فشار گاز برخی مناطق نظرآباد به علت ایجاد مشکلات مربوط به خط تغذیه گاز شهرستان ساوجبلاغ بود که با این مشکل با تلاش بسیار رفع شده و هم اکنون تمام مناطق این شهرستان از نعمت گاز برخوردارند.

آقایی با بیان اینکه گازرسانی به تمام مناطق شهر نیازمند همکاری مردم است،یادآور شد: خوشبختانه مشکلی در گازرسانی به شهروندان وجود ندارد و مشکل افت فشار گاز برطرف شده اما در این روزهای سرد و برفی که مصرف گاز افزایش زیادی داشته از شهروندان تقاضا می کنیم شعله های اضافی را خاموش کرده و در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

وی همچنین از قطع گاز جایگاههای CNG این شهرستان خبر داد و افزود: برای رفع مشکلات تامین گاز شهروندان خدمات رسانی تمام جایگاه های CNG متوقف و گاز واحدهای پرمصرف صنعتی قطع شده است.

فرماندار نظرآباد یادآور شد: طی روزهای گذشته به تمام دستگاه‌های اجرایی دستور داده شده بود که پس از پایان ساعات اداری، تمام وسائل گرمایشی را از مدار خارج و میزان مصرف را تا اندازه‌ای تنظیم کنند که تنها از یخ‌زدگی تجهیزات جلوگیری شود.

آقایی افزود: همچنین با توجه تعطیلی مدارس، وسائل گرمایشی تمام مدارس این شهرستان به غیر از قسمت‌های مربوط به سرایداری خاموش است.

فرماندار نظرآباد درباره وضعیت راه های این شهرستان گفت: با تلاش نیروهای راهداری تمام راههای روستایی و شهری باز است و مشکلی در تردد مردم وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مسیر تردد شهروندان نیز با عملیات نمک پاشی و تلاش ماموران شهرداری هموار است.