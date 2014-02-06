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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

آقایی در گفتگو با مهر:

گاز تمام مناطق نظرآباد وصل است/ هیچ راهی مسدود نیست

گاز تمام مناطق نظرآباد وصل است/ هیچ راهی مسدود نیست

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار نظرآباد گفت: به دنبال سرمای شدید هوا و بارش برف سنگین، مناطقی از شهرستان نظرآباد با افت فشار گاز مواجه شد که خوشبختانه این مشکل هم اکنون رفع شده است.

شهریار آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سرمای کم سابقه روزهای اخیر مشکلاتی را برای شهروندان نظرآباد به وجود آورد و مناطقی از این شهرستان دچار افت فشار گاز شد.

وی گفت: افت فشار گاز برخی مناطق نظرآباد به علت ایجاد مشکلات مربوط به خط تغذیه گاز شهرستان ساوجبلاغ بود که با این مشکل با تلاش بسیار رفع شده و هم اکنون تمام مناطق این شهرستان از نعمت گاز برخوردارند.

آقایی با بیان اینکه گازرسانی به تمام مناطق شهر نیازمند همکاری مردم است،یادآور شد: خوشبختانه مشکلی در گازرسانی به شهروندان وجود ندارد و مشکل افت فشار گاز برطرف شده اما در این روزهای سرد و برفی که مصرف گاز افزایش زیادی داشته از شهروندان تقاضا می کنیم شعله های اضافی را خاموش کرده و در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

وی همچنین از قطع گاز جایگاههای CNG این شهرستان خبر داد و افزود: برای رفع مشکلات تامین گاز شهروندان خدمات رسانی تمام جایگاه های CNG متوقف و گاز واحدهای پرمصرف صنعتی قطع شده است.

فرماندار نظرآباد یادآور شد: طی روزهای گذشته به تمام دستگاه‌های اجرایی  دستور داده شده بود که پس از پایان ساعات اداری، تمام وسائل گرمایشی را از مدار خارج و میزان مصرف را تا اندازه‌ای تنظیم کنند که تنها از یخ‌زدگی تجهیزات جلوگیری شود.

آقایی افزود: همچنین با توجه تعطیلی مدارس، وسائل گرمایشی تمام مدارس این شهرستان به غیر از قسمت‌های مربوط به سرایداری خاموش است.

فرماندار نظرآباد درباره وضعیت راه های این شهرستان گفت: با تلاش نیروهای راهداری تمام راههای روستایی و شهری باز است و مشکلی در تردد مردم وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مسیر تردد شهروندان نیز با عملیات نمک پاشی و تلاش ماموران شهرداری هموار است.

کد مطلب 2230628

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