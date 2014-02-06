به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابراهیم گلفام پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین یادواره شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی و 74 شهید پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: شهدا حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و باید تلاش کنیم تا یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم.

وی به نقش بسیار مهم و تعیین کننده رهبری امام خمینی(ره) در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و بیان داشت: هر چند جنگ به صورت ناخواسته بر کشور ما تحمیل شد ولی امام خمینی در دوران جنگ تحمیلی با تدابیر خود ایران را در مسیر موفقیت رهنمون کرد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش به ایثار ملت ایران در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: جنگ با تلاش ها و تدابیر امام خمینی(ره) به یک فرصت تبدیل شد و تبدیل به یک دانشگاه برای انسان‌سازی و سازندگی شد.

وی همچنین نقش شهدا را در جنگ تحمیلی بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: شهدا در جنگ تا پای جان خود مقابل شهدا ایستادند و باید بگوییم که قهرمانان اصلی جنگ شهدا هستند.

گلفام خواستار توجه ویژه به شهدا و ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس شد و اضافه کرد: خلبانان نیروی هوایی در نخستین روزهای جنگ با رشادت‌ها و دلاوری‌های خود نقش بسیار مهمی در متوقف کردن هجوم دشمن داشتند.

وی با اشاره به تلاش‌های پایگاه‌های هوایی در زمان دفاع مقدس برای متوقف کردن دشمن در دریا و خشکی، تصریح کرد: باید برای ارتباط بیشتر خانواده‌های شهدا با هم، یک تشکل مردم نهاد توسط فرزندان شهدا ایجاد شود تا این ارتباطات گسترش یابد.

سرلشکر شهید سید علیرضا یاسینی در عملیات ۱۴۰ فروندی در حمله به خاک عراق نقش مهمی ایفا کرد و به علت شایستگی فراوان در سال ۱۳۷۲ به سمت رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کنندهٔ نیروی هوایی ارتش ایران منصوب شد

وی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۳ در یک سانحهٔ هوایی به همراه چند تن از فرماندهان عالی‌رتبه نیروی هوایی به شهادت رسید.

نخستین یادواره شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی و 74 شهید پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر صبح پنجشنبه با حضور مسئولان کشوری و لشکری در بوشهر برگزار شد.