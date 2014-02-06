اشتغال معتادان آزاد شده مصوبه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر پیشوا با حضور سید جمال جلیلی معاون سیاسی و انتظامی فرماندار، مسئولین نظامی و انتظامی و اعضای ستاد در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.



سید جمال جلیلی در این جلسه با اشاره به معضلات مصرف مواد مخدر اظهار داشت: اعتياد به مواد مخدر بخش قابل توجهي از منابع انساني، سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را از بين مي برد و جرائم متاثر از اعتياد از قبيل طلاق، خودكشی، سرقت، فروپاشي خانواده ها، ضرر و زيان مالي به جامعه تنها بخشي از پيامدهاي اين پديده شوم است.



معاون سیاسی و انتظامی فرماندار پیشوا اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي بين اقشار مختلف جامعه بخصوص خانواده ها، جوانان و نوجوانان را به صورت مستمر مورد تاكيد قرار داد و افزود: همکاری و تعامل اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر لازمه موفقيت در راستاي كاهش مصرف و مبارزه با مواد مخدر است.



وی پیشگیری اجتماعی را اثرگذارترین، پایدارترین و ماندگارترین شیوه مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: پیشگیری قضایی و انتظامی به تنهایی در جامعه پیش نمی رود و باید فرهنگ مشارکت در مبارزه با مواد مخدر را در جامعه گسترش دهیم.



این مسئول در خصوص اقدامات پيشگيري از اعتياد در اين شهرستان یادآور شد: برگزاري دوره هاي بازآموزي توسط ادارات ذيربط و شناسايي محله هاي آسيب خيز و اجراي برنامه هايي از قبيل برگزاري نمايشگاه هايي از معضلات مواد مخدر با هماهنگي هيات امناء مساجد براي آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد می تواند راه گشا باشد.



جلیلی ادامه داد: پلیس رویکرد اجتماعی را یک اقدام پیشگیرانه می داند که به دنبال حذف و خنثی کردن عواملی است که در تدوین جرم موثر است و این رویکردی است که پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران آن را دنبال خواهد کرد.



این مسئول با اشاره به اثرات سوء مصرف مواد مخدر در جامعه به ویژه در میان نسل جوان اظهار داشت: امروز برخورد با مواد مخدر و سرکردگان باندهای قاچاق، یکی از اولویتهای مهم امنیت ملی کشور است و باید در این زمینه به صورت ساختاری و بنابر فرموده رهبر معظم انقلاب، جهادی عمل شود.



وی آموزش های همگانی، حرفه آموزی معتادین بازپروری شده و بازگشت آنان به جامعه تأکید و عنوان کرد: این امر نیاز به جدیت و پشتکار بیشتر در میان مسئولین، خانواده ها و شورای مبارزه با مواد مخدر است و بازگشت این افراد به سلامت جامعه کمک بیشتر خواهد کرد.



معاون فرماندار پیشوا اضافه کرد: بیشترین پرونده های مدنی که در محاکم قضایی در دستور کار قرار گرفته است سرمنشا آن پدیده اعتیاد و استفاده از مصرف مواد مخدر می باشد.



وی اظهار داشت: ایجاد اشتغال برای معتادانی که ترک کرده‌اند، آیین‌نامه مصوب دولت است به همین دلیل درصد خاصی از اعتبارات اشتغال‌زایی را باید در این حوزه قرار دهیم.



این مسئول ضرورت گسترش پیشگیری اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر را حائز اهمیت دانست و گفت: موفقیت مبارزه با مواد مخدر در کاهش تقاضاست و با فرهنگ سازی باید عواقب مصرف مواد مخدر را به خوبی برای هریک از اعضای جامعه تفهیم کرد تا رغبتی برای استعمال مواد مخدر به وجود نیاید.



جلیلی تأکید کرد: دشمنان از مسئله مواد مخدر به عنوان یک ابزار قدرتمند و دسیسه ای بزرگ برای تباهی و نابودی مردم ایران خصوصا قشر جوان استفاده می کنند، اما با توجه به اشاره و فرمایشات متعدد مقام معظم رهبری در این خصوص، مسئولین باید برنامه ریزی مدون و منظم نسبت به برخورد با این دسیسه دشمن اقدام و جوانان را از خطراتی که با گرایش به مواد مخدر در کمین آنها نشسته است آگاه کنند.



جلیلی لزوم توجه و ساماندهی به کمپ های ترک اعتیاد را مطرح کرد و خاطرنشان کرد: مدیریت و کنترل کمپ های ترک اعتیاد باید همچنان ادامه یابد و با فعالیت کمپ های غیرمجازی که قارچ گونه افزایش پیدا می کنند و با فعالیت های خود نه تنها کمکی به مشکل اعتیاد نمی کنند بلکه به آن دامن نیز می زنند به طور جدی برخورد کرد.



در این جلسه نیز سرهنگ روان بخش فلاح در سخنانی اظهار داشت: از وظایف مهم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، فراهم کردن زمینه مبارزه با فعالیت های مرتبط مواد مخدر، ایجاد زمینه مناسب برای مبارزه با تهدیدها، فراهم کردن زمینه لازم برای مبارزه با مواد مخدر، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، استفاده از امکانات حقوقی و قضایی، فراهم کردن زمینه های لازم برای شناسایی دارایی های قاچاقچیان، فراهم آوردن زمینه های علمی و مالی برای بهینه سازی برنامه ها، تهیه و تدوین جلسات شورا و برگزاری سمینارهای مختلف علمی از جمله وظائف این شوراست.



مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران ضمن تاکید بر نظارت دقیق بر عملکرد کمپ های مجاز، کنترل کمپ های غیرمجاز و مهار کردن پدیده خانمان سوز اعتیاد در جامعه، تدوین طرحی جامع در زمینه مقابله با عرضه مواد مخدر، مبارزه با خرده فروش ها و مشخص نمودن وظایف هر یک از ادارات در این طرح و تصویب آن در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان را امری ضروری دانسته و بر اجری آن تاکید کرد.

