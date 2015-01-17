راه اندازی کمیته اشتغال معتادان پاک شده در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، ظهر شنبه در شورای هماهنگی مبارز با مواد مخدر استان مرکزی با تاکید بر اینکه اشتغال و توانمندسازی معتادان پاک شده باید در اولویت فعالیت های این کارگروه باشد، گفت: اگر زمینه اشتغال و اشتراک در فعالیت های اجتماعی برای معتادان پس از پاک شدن ایجاد نشود، سبب بازگشت آنان به سمت مواد می شود.

وی با بیان اینکه اشتغال مهمترین موضوع در جامعه بوده و معتادان پاک شده از این امر مستثنی نیستند، اضافه کرد: بحث توانمندسازی و اشتغال این افراد باید در اولویت فعالیت ها قرار گیرد.

استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه افرادی که در دام مواد مخدر می افتند، معمولا افرادی توانمند و تیزهوش هستند، افزود: با آموزش به این افراد و افزایش توانمدی آنان، می توان زمینه نیروهای فعال و توانمند را برای جامعه ایجاد کرد.

مقیمی با بیان اینکه تشکیل کمیته اشتغال معتادان پاک شده زمینه مطلوبی برای رفع نیازهای اولیه این قشر و جلوگیری از بازگشت آنان به مواد مخدر می شود، اظهار کرد: این کمیته با مسوولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های چون کمیته امداد، بهزیستی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و شهردار شهرهای مختلف استان تشکیل می شود.

وی ادامه داد: با تشکیل این کمیته و تدوین برنامه های برای اشتغال افراد پاک شده، صندوق مهر امام رضا (ع) هم برای ارائه تسهیلات لازم به این قشر یا کارآفرینانی که معتادان پاک شده یا خانواده آنان را به کار گیرند، ارائه می شود.

استفاده از تریبون های مختلف برای اطلاع رسانی از خطر مواد مخدر

استاندار استان مرکزی با تاکید بر استفاده از همه امکانات دستگاه های فرهنگی و تریبون های مختلف، گفت: در دانشگاه ها، مدارس، تریبون های نماز جمعه و مساجد ظرفیت های مطلوبی برای آگاه سازی و اطلاع رسانی اقشار مختلف جامعه پیرامون انواع مواد مخدر است.

مقیمی با اشاره به برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه در استان مرکزی، افزود: باید این برنامه ها و طرح های مختلف ادامه یافته و از آلوده شدن جوانان و اقشار مختلف جامعه پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره در صددبه انحراف کشاندن و آلوده کردن جوانان هستند، اضافه کرد: مواد مخدر هم وسیه ای برای رسیدن آنان به اهداف پلیدشان بوده و سوداگران مرگ به دلیل اینکه به دنبال سودشان هستند، مواد مخدر و محرک های چون شیشه را به دست جوانان و نوجوانان می دهند.

استاندار استان مرکزی با تاکید بر اینکه دامنه فعالیت برای آگاه سازی و اطلاع رسانی اقشار جامعه باید افزایش یابد، گفت: ملت ایران همواره از پیش از انقلاب، جنگ و سازندگی در صحنه بودند و در عرصه های مختلف هم گام با مسوولان در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کردند.

مقیمی اظهار کرد: اکنون که دشمن با روشی دیگر وارد عمل شده است، باید با ایجاد زمینه های آگاهی مردم تلاش های و نقشه های دشمن را نقش بر آب کنیم.

وی تصریح کرد: برگزاری کارزار رسانه ای اگرچه فعالیتی مناسب و مطلوب در جامعه بود، اما کافی نیست و باید این مهم تداوم یابد.