وضع فعلی آبادان زیبنده نظام نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار آبادان افزود: آبادان دارای نخبگان فراوانی در بخشهای مختلف همچون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قرآنی است که این افراد باید به دور هم جمع شوند، فکرکنند و برای نجات شهر چاره اندیشی کنند.

وی اظهار کرد: چرا پس از سالها که از جنگ تحمیلی می گذرد وقتی رئیس جمهور به اینجا می آید باید از مشکلات خرد که الان به شکل یک معضل اجتماعی برای شهر تبدیل شده اند صحبت کنیم؟ این زیبنده آبادان نیست.

حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: مسئولان نظام جدیت به خرج دهند و مردم آبادان را از گرفتار و درد سر نجات دهند، آبادان بای آبادی نیاز به استفاده از ظرفیتهای ملی دارد. همانطور که این شهر در زمان جنگ از تمام ظرفیت ملی اش در راه دفاع هزینه کرد اکنون باید برای آبادانی و ساخت و ساز آن از ظرفیتهای ملی استفاده شود.

امام جمعه آبادان با اشاره به مشکلات فراروی مردم آبادان یادآور شد: متاسفانه در زمان حاضر مدیران به جای آنکه در فکر توسعه شهر باشند تمام هم و غمشان برای برطرف کردن مشکلات خرد و ریز شده است، مدیران باید با جدیدت بیشتری وارد عرصه کار شوند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور گفت: آبادان برای رهایی از مشکلات نیاز به همت جمعی مدیرانش دارد. آنان باید هم سو، یک دل و در تعاملی بسیار خوب در راه خدمت به مردم و رفع مشکلات بکوشند.

وی افزود: اگر مدیری می بیند که توان خدمت رساندن به مردم را ندارد باید خداحافظی کند و برود و جای خود را به افراد توانمند تر بدهد.