اولین دوره مهارت آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان برگزار شد

مهدی محمد زاده، رئیس دانشگاه علمی کاربردی لوله سازی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روز چهارشنبه اولین دوره نظام مهارت آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در دانشگاه لوله سازی اهواز آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.

محمدزاده افزود: در این دوره 350 استاد از کل استان با مهارت های عمومی و روش های نوین در تدریس آشنا می شوند.

وی توضیح داد: این دوره با هدف دانش افزایی، فن برقراری ارتباط، رفتار و روابط انسانی، تعلیم و تربیت اسلامی، ارزیابی و سنجش فعالیت های آموزشی و آموزش مهارت های چهارگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برگزار شده است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لوله سازی اهواز یادآور شد: با توجه به اینکه اولین دانشگاه صنعتی استان در شرکت لوله سازی اهواز راه اندازی شد و این دانشگاه در جوار صنعت در حال فعالیت است به همین دلیل این دانشگاه به عنوان اولین میزبان مهارت های آموزشی علمی کاربردی انتخاب شد.

محمدزاده با اشاره به برنامه های آینده این دانشگاه گفت: اجرای دوره های پایه و تخصصی که تکمیل کننده این دوره ها هستند و همایش های علمی نیز در سال آینده در برنامه کاری ما است.

به گزارش مهر، در این دوره های آموزشی سید نور الله حسن زاده، رئیس دانشگاه علمی کاربردی خوزستان، پروفسور کرم زاده، آیت الله حسن زاده، امام جمعه موقت اهواز، سید محسن شفیعی، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه های استان و دکتر رویان رئیس مرکز امور مدرسان جامع علمی کاربردی کشور نیز حضور دارند.