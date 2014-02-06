به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرجی، مدیر شبکه یک در حاشیه بازدید خود و پورمحمدی وزیر دادگستری از پشت صحنه سریال الف ویژه «معمای شاه» در گفتگو با خبرنگاران شرکت کرد.

وی در پاسخ به مهر درباره تاخیر پیش‌آمده در پخش گفتگوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون این موضوع و انتخاب مجریان برنامه، پاسخگویی را به نامه‌ای که رئیس سازمان صدا و سیما نوشته است، موکول و تاکید کرد: انشاءالله پس از بررسی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما شفاف‌سازی در خصوص این موضوع توسط خود مهندس ضرغامی انجام خواهد شد.

مدیر شبکه یک صدا و سیما در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص سریال‌های الف ویژه توضیح داد: دو سریال تاریخی داریم که یکی از آنها «حماسه میشان» و «فتوا» نام دارد که اگر موقعیت فراهم شود، وارد پیش‌تولید آن خواهیم شد. بخش زیادی از مراحل اولیه این کار نیز انجام شده است. همچنین سریال دیگری با موضوع تاریخی داریم که در خصوص دخالت انگلیس در آلمان ساخته می شود.

فرجی در خصوص ضرورت تولید «معمای شاه» نیز گفت: این سریال نوعی بیوگرافی از محمدرضا شاه به حساب می‌آید که از سال 1317 آغاز می شود و پس از اینکه محمدرضا به سلطنت می رسد تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی را در بر می‌گیرد. در فلاش‌بک‌های سریال نیز مروری بر دوران کودکی شاه در چند سکانس خواهیم داشت. تاکنون زندگینامه شاه به این صورت ساخته نشده بود.

وی افزود: این کار، نگاه جامع و کاملی به دوره پهلوی دوم تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی دارد و وابستگی‌های رژیم پهلوی، خیانت‌های آن و جنایت‌هایش را در این سریال بازگو می‌کنیم.

مدیر شبکه یک صدا و سیما تاکید کرد: «معمای شاه» کار تحقیقاتی بسیار جدی و محکمی داشته و گروه کارشناس بزرگی همراه کار بودند. بنابراین به نظر می رسد این کار ویژه‌ای است که تا به حال صورت نگرفته است.

فرجی همچنین در خصوص زمان پخش قطعی سریال نیز گفت: پخش این سریال قطعا به سال آینده موکول خواهد شد و احتمالا اواخر اردیبهشت روی آنتن می رود.