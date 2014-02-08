به گزارش خبرگزاری مهر، جشن تصویب قانون اساسی جدید تونس شب گذشته با حضور سران دیگر کشورها در ساختمان مجلس موسسان این کشور برگزار شد.

در این نشست "منصف المرزوقی" رئیس جمهور تونس با قدردانی از حضور سران خارجی در این مراسم، تصویب قانون اساسی جدید را گام مهمی در راستای تثبیت رهایی این کشور از دیکتاتوری دانست.

پس از اظهارات وی سران خارجی و مقامات ارشد دیگر کشورها از جمله "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پشت تریبون رفتند.

البته خروج هیئت آمریکایی همزمان با اظهارات لاریجانی درباره مداخلات آمریکا در انقلابهای منطقه خشم آنها را برانگیخت. علاوه بر خروج هیئت آمریکایی از محل اجلاس، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه که اخیرا رسوایی های جدید اخلاقی اش محبوبیت وی را مجددا کاهش داده است، با کوبیدن "گوشی ترجمه همزمان" بر زمین خشم خود را نشان داد.

اما امروز رسانه های تونسی با انتشار تصاویری نگاههای عجیب منصف المرزوقی به سقف ساختمان اجلاس را نیز سوژه کرده اند.

روزنامه الجریده تونس در این باره نوشت: "نگاهها و واکنشهای رئیس جمهور تونس در مراسمها و مناسبات رسمی همچنان جنجال برانگیز است. المرزوقی بار دیگر با نگاههای عجیبش به سقف سالن اجلاس سوژه رسانه ها شده است".

بنابراین گزارش، این نگاهها المرزوقی باعث تعجب و حیرت خبرنگاران و عکاسان حاضر در مراسم شب گذشته شده است.