تونس از آمریکا خواست در امور داخلی دیگران دخالت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس روز سه شنبه در کاخ کارتاژ این شهر با «باربارا لیف»، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک دیدار کرد. رئیس جمهور تونس در این دیدار بر پایبندی کشورش به حاکمیت و امتناع از مداخله در امور داخلی دیگران تاکید کرد.

به گزارش روزنامه الجزایری «اکوروک»، سعید همچنین «نارضایتی خود را از اظهارات تعدادی از مقامات آمریکایی در ماه‌های اخیر» ابراز کرد.

در این دیدار رئیس جمهور تونس تصریح کرد: اظهارات و اتهامات علیه تونس در شرایطی که این کشور در حال طی یک مسیر مشخص است، پذیرفته نیست.

سعید همچنین از مقامات آمریکایی خواست به توصیه همتایان تونسی خود گوش فرا دهند تا واقعیت ماجرا را دریابند.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک نیز در دیدار با رئیس جمهور تونس به اهمیت «توسعه روابط دوجانبه میان تونس و آمریکا» پرداخت و توسعه روابط دو کشور را مهم عنوان کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه تونس منتشر کرده، این دیدار فرصتی برای بحث در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی تونس و نقشی بود که جامعه بین‌المللی می‌تواند برای غلبه بر مشکلات تونس، ایفا کند. رئیس دولت تونس در این دیدار همچنین خاطرنشان کرد: جامعه بین المللی باید نقش خود را در کمک به بازیابی ارزش پول ملی مردم تونس ایفا کند.

سعید همچنین تاکید کرد که تونس کشوری آزاد و مستقل است که به مشروعیت بین المللی و قوانین بین المللی نیز متعهد باقی خواهد ماند.

پیشتر نیز در جریان برگزاری همه پرسی قانون اساسی تونس در کمتر از دو ماه پیش، برخی اظهارنظرهای مقامات آمریکایی با واکنش تند تونس روبرو شده بود و مقامات تونسی خواستار پرهیز از اظهارات مداخله آمیز مقامات آمریکایی شده بودند.