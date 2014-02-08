طرح ورود اموال متروکه به بورس/ 83 میلیارد تومان کالای قاچاق فروش رفت

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر محمدی امروز در نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در 10 ماهه ابتدای امسال 216 میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول توسط این سازمان فروش رفته است، گفت: رقم فروش برای اولین بار از مرز 200 میلیارد تومان گذشته است و تا پایان سال به 300 میلیارد تومان خواهد رسید که رشد بالایی را نشان می دهد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: در همین مدت بالغ بر 176 میلیارد تومان اموال منقول تعیین تکلیف شد که نسبت به مشابه سال گذشته 87 درصد رشد داشت، همچنین 40 میلیارد تومان اموال غیرمنقول با رشد 59 درصدی نسبت به سال گذشته تعیین تکلیف شد.

وی از انهدام 252 میلیارد ریال کالا با رشد 52 درصدی در مدت 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت 27 هزار میلیارد ریال کالای متروکه که بیشتر کالای واسطه ای، سرمایه‌ای و کالای خط تولید به گمرک اعاده شده، این در حالی است که این کالاها حتی به مزایده گذاشته شد، اما پس از دریافت نامه از گمرک این کالاها به صاحبان آنها بازگردانده شد.

محمدی از به روزرسانی تعیین تکلیف کالاها در این سازمان خبر داد و گفت: قبلا یکی از نگرانی های گمرک، وثوق کالا و عدم تعیین تکلیف آنها بود، اما امروز گمرک هر زمان که به ما اعلام کند، کالاها را تعیین تکلیف می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، الکترونیکی شدن مزایده ها از تیر ماه امسال را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: برای حذف بروکراسی و شفاف شدن عملکرد نیازمند ارتباط الکترونیکی با سازمان‌های همجوار هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد، همچنین سازمان تا پایان امسال به سامانه مجوزها متصل می شود. در عین حال در سال آینده انجام مزایده اموال غیرمنقول به صورت الکترونیکی و حراج ها به همین طریق مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بیشتر کالاهایی که منهدم شده اند، شامل کالاهای آرایشی، بهداشتی، دارو و مواد غذایی فاسدشدنی است، تصریح کرد: در 10 ماهه ابتدای امسال 83 میلیارد تومان کالای قاچاق توسط این سازمان فروخته شده است. همچنین در این مدت 62 میلیارد ریال قاچاق طلا صورت گرفته بود، در عین حال سازمان طی سه سال اخیر سودده بوده است.

محمدی از پیگیری طرح ورود به اموال متروکه به بورس خبر داد و گفت: تلاش می کنیم تا بخشی از کالاهای متروکه از طریق بورس به فروش برسد، اما به دلیل مشکلات حقوقی این موضوع فعلا عملیاتی نشده و در دست رسیدگی است، اما می تواند کالاهایی که قابلیت عرضه از طریق بورس را دارند در بورس به فروش گذاشته شوند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بورس به سازمان اعلام کرده که اگر قرار است کالا از طریق بورس عرضه شوند، باید در توناژ بالا و کالای خاص باشند. به هر حال، فروش کالاها از طریق بورس گزینه مناسبی برای ما است و ما این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی با ذکر این مطلب که برای فروش اموال مازاد دولت هنوز مسئولیتی برعهده سازمان گذاشته نشده است، افزود: با توجه به محدودیت‌ها، ما با انباشت شدید کالا در گمرکات مواجه بودیم، بنابراین حجم زیادی از کالاها تحت عنوان متروکه به سازمان تحویل داده شده، این در حالی است که دو هزار و 700 میلیارد تومان کالا به گمرک اعاده شده و صاحبان کالا که مشکلات اسنادی خود را حل کردند، توانستند از طریق گمرک برای دریافت کالا اقدام کنند. چنانچه صاحب کالات امکان ترخیص از گمرک را نداشته باشند، کالای وی را تحت عنوان تهاتر دین و طلب به خود صاحب کالا می فروشیم؛ یعنی خودشان خریدار کالای خود خواهند بود.