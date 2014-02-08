ملي حفاري اهواز با اقتدار قهرمان ليگ برتر گلف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تيم ملي حفاري اهواز با درخشش بازيكنان خود در رقابتهاي ليگ برتر سال جاري، توانست عنوان قهرماني اين فصل از رقابتها را به دست آورد. این تیم بدون هيچ شكست و مساوي موفق شد تمام بازي‌هاي دور رفت و برگشت خود را با پيروزي پشت سر گذاشته و با كسب 36 امتياز مقتدرانه مقام قهرماني ليگ برتر سال 92 را از آن خود كند.

قرار است پس از انجام رقابتهاي معوقه ليگ برتر گلف، جايگاه دوم و سومي دو تيم نفت و گاز و پرسپوليس مسجد سليمان در جدول رده‌بندي مشخص شود. در رقابتهای لیگ برتر گلف سال جاری، هفت تيم حضور داشتند كه به صورت رفت و برگشت با یکدیگر روبرو شدند.