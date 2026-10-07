نقشبندی: محبت اهل بیت(ع) نقطه پیوند میان مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از خادمان اربعین حسینی در سازمان جهاد کشاورزی کردستان که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ محبت به اهل بیت(ع) ریشه‌ای عمیق در آموزه‌های دینی دارد و تبیین این فرهنگ و انتقال آن به نسل‌های آینده، مسئولیتی عمومی است.

وی افزود: ارادت به خاندان پیامبر اکرم(ص) محدود به یک مذهب خاص نیست و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به جایگاه قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در فرهنگ اسلامی بیان کرد: نهضت عاشورا الگویی ماندگار از ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق و عدالت است.

نقشبندی ادامه داد: پیام قیام امام حسین(ع) به یک دوره تاریخی یا گروه خاصی محدود نمی‌شود، بلکه مفاهیمی همچون آزادگی، عدالت‌خواهی و مقابله با ظلم، پیام‌هایی انسانی و ماندگار برای همه آزادی‌خواهان جهان است.

وی با اشاره به دیدگاه بزرگان دینی از جمله امام شافعی درباره جایگاه اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: شناخت درست معارف اهل بیت(ع) و تبیین ابعاد مختلف نهضت عاشورا می‌تواند به تقویت همبستگی دینی و اجتماعی در جامعه کمک کند.

قدردانی از خادمان اربعین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش خادمان اربعین حسینی در این سازمان قدردانی کرد و گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اقدامی ارزشمند و توفیقی معنوی است که با عشق و ارادت به اهل بیت(ع) انجام می‌شود.

نقشبندی اضافه کرد: حضور و مشارکت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دینی است و باید از افرادی که در این مسیر تلاش می‌کنند، تقدیر شود.

در پایان این مراسم، از خادمان اربعین حسینی در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.