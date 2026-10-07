طرح تحقیق و تفحص از استانداری قزوین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس، موضوع تقاضای عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری قزوین طی سه سال اخیر یعنی از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۴ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس اظهار کرد: نمایندگان بر اساس پیش‌بینی قانون می‌توانند از طریق تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح، اعمال نظارت بر امور را انجام دهند.

وی افزود: در حین بررسی این موضوع؛ به این ترتیب نماینده سوال‌کننده نکات مدنظر خود را مطرح کرده و استاندار قزوین و مسئولان مربوطه نیز پاسخ‌های لازم را تشریح کردند.

بیاتی اضافه کرد: نماینده تاکستان در این نشست، نسبت به انتصابات و دخالت های برخی ستادهای انتخاباتی در عزل و نصب ها اعتراض داشته و در خصوص برخی سرمایه گذاری ها در استان به ویژه در شهرستان تاکستان خواستار توضیح استاندار قزوین شده بود.

