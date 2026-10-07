  1. استانها
  2. قزوین
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

طرح تحقیق و تفحص از استانداری قزوین بررسی شد

طرح تحقیق و تفحص از استانداری قزوین بررسی شد

قزوین- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس از بررسی طرح تحقیق و تفحص از استانداری قزوین در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس، موضوع تقاضای عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری قزوین طی سه سال اخیر یعنی از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۴ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس اظهار کرد: نمایندگان بر اساس پیش‌بینی قانون می‌توانند از طریق تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح، اعمال نظارت بر امور را انجام دهند.

وی افزود: در حین بررسی این موضوع؛ به این ترتیب نماینده سوال‌کننده نکات مدنظر خود را مطرح کرده و استاندار قزوین و مسئولان مربوطه نیز پاسخ‌های لازم را تشریح کردند.

بیاتی اضافه کرد: نماینده تاکستان در این نشست، نسبت به انتصابات و دخالت های برخی ستادهای انتخاباتی در عزل و نصب ها اعتراض داشته و در خصوص برخی سرمایه گذاری ها در استان به ویژه در شهرستان تاکستان خواستار توضیح استاندار قزوین شده بود.

کد مطلب 6970641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها