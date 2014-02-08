تنور اکران فیلم های جشنواره فجر در لرستان داغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، از روز 16 بهمن ماه سالجاری سینما استقلال خرم آباد شاهد اکران آثار جشنواره فیلم فجر است تا با تمهیدات اندیشیده شده توسط متولیان امر در زمینه تخفیف 70 درصدی بلیت فروشی شاهد استقبال خوب مردم از اکران فیلم ها باشیم.

ماشاءالله امان الهی بهاروند معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران فیلم های جشنواره فجر در سینما استقلال خرم آباد اظهار داشت: خوشبختانه میزان استقبال مردم از اکران فیلم های جشنواره فجر نسبت به روزهای اول و دوم بهتر شده و روال خوبی را دنبال می کند.

اطلاع رسانی از لیست فیلم ها و ساعات اکران در رسانه ها

وی با بیان اینکه البته انتظار داریم میزان استقبال مردم در روزهای آینده بهتر شود، تصریح کرد: طی این روزها اطلاع رسانی بهتری از سوی صدا و سیما صورت گرفته و خبر اکران فیلمهای جشنواره فجر در خرم آباد به صورت زیرنویس و تیزر در شبکه افلاک منتشر شده است

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: همچنین سایت های خبری، خبرگزاری ها و نشریات استان فعالیت گسترده ای در پوشش اطلاعات و اخبار جشنواره داشته اند که قابل تقدیر است.

بهاروند با تاکید بر اینکه استقبال مردم در روزهای آینده بهتر و بیشتر می شود، ادامه داد: علی رغم اینکه برنامه های مختلفی در استان در حال اجراست و مردم در واقع با یک فراوانی برنامه های فرهنگی هنری مواجه هستند شاهد استقبال خوب مردم از اکران فیلم های جشنواره فجر در خرم آباد بوده ایم.

6 فیلم از مجموع آثار جشنواره فجر تا کنون اکران شده است

وی با اشاره به اینکه اکران فیلم های جشنواره فجر در سینما استقلال خرم آباد از روز چهارشنبه آغاز شده است، اظهار داشت: روزانه دو فیلم و هر فیلم در دوسانس برای مردم اکران می شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه تا کنون شش فیلم از آثار جشنواره فیلم فجر در خرم آباد اکران شده است، گفت: استقبال مردم از اکران فیلم ها در سانس های آخر و روزهای تعطیل بیشتر است.

بهاروند با اشاره به اینکه بلیت فیلم های جشنواره فجر امسال با تخفیف 70 درصد و به قیمت هزار تومان برای مردم خرم آباد اکران می شود، یادآور شد: همچنین یک سانس به صورت رایگان برای اهالی فرهنگ و هنر و خبرنگاران اکران شد و برای ادارات متقاضی نیز سانس هایی در نظر گرفته شده است.

تخفیف 70 درصدی بلیت فروشی با همکاری استانداری لرستان

وی با بیان اینکه اکران فیلم های جشنواره فجر در اکثر استانها با بلیت پنج هزار تومان صورت می گیرد، اظهار داشت: با همکاری ویژه استانداری لرستان و همچنین مدیریت سینما استقلال مردم استان می توانند فیلم ها را با تخفیف 70 درصد و قیمت بلیت هزار تومان ببینند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین با بیان اینکه بر اساس توافقی که صورت گرفته است اکران فیلم های جشنواره فجر تنها برای مراکز استانها امکان پذیر است، گفت: البته دلیل این امر این است که تنها سینماهایی که مجهز به سیستم دیجیتال هستند می توانند فیلم های جشنواره را اکران کنند و در اکثر استانها تنها سینماهای مراکز استانها مجهز به این سیستم هستند.

بنابر این گزارش اکران آثار جشنواره فیلم فجر در لرستان به مدت 10 روز تا 26 بهمن ماه سالجاری ادامه دارد و طی این روزها 20 فیلم در سینما استقلال خرم آباد اکران خواهد شد.مطابق برنامه ریزی صورت گرفته هر روز دو فیلم در چهار سانس طی ساعات 14 تا 16، 16 تا 18، 18 تا 20 و 20 تا 22 برای علاقمندان اکران می شود.



علاقمندان می توانند بلیت تماشای فیلم های اکران شده را از گیشه سینما استقلال به مبلغ 10 هزار ریال خریداری کنند.



در جریان اکران آثار جشنواره فیلم بجر در لرستان فیلم های "زندگی جای دیگر است، خانوم، رد کار پت، پایان خدمت، عاشق ها ایستاده می میرند، خط ویژه، بیگانه، ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه، مردم به وقت شهریور و کلاشینکف، پنج ستاره، خانه پدری،‌ زمستان آخر، لامپ 100، اشباح، پنجاه قدم آخر، حق سکوت، جینگو و بعد اعلام می شود" اکران می شود.

تاکنون فیلمهای بیگانه به کارگردانی بهرام توکلی، پنج ستاره به کارگردانی مهشید افشار زاده، "خط ویژه" به کارگردانی مصطفی کیایی، "عاشق ها ایستاده می میرند" به کارگردانی شهرام مسلکی، "ردکارپت" به کارگردانی "رضا عطاران" و "پایان خدمت" به کارگردانی "حمید زرگر نژاد" در سینما استقلال خرم آباد اکران شده است.