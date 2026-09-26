به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریفیپور بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران کردستان اظهار کرد: کاهش حریقها حاصل همکاری دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، سازمانهای مردمنهاد و مجموعههای نظارتی و همچنین اقدامات پیشگیرانه انجام شده در استان است.
وی افزود: در راستای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی، دورههای آموزشی برگزار و حدود ۶۰۰ نفرروز نیروی آموزشدیده برای مقابله با حریق سازماندهی شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از شناسایی نقاط بحرانی حریق در استان خبر داد و گفت: با بررسی سوابق سه دهه گذشته، ۸۰ نقطه بحرانی شناسایی و تیمهای واکنش سریع و ۵۰ نیروی دیدهبان برای پایش این مناطق به کارگیری شدند.
شریفیپور ادامه داد: با استفاده از سامانههای پیشبینی و هشدار، نقشههای پهنهبندی خطر حریق از چند روز قبل در اختیار فرمانداران قرار میگیرد تا اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی همچنین از ایجاد ۷۰ کیلومتر آتشبُر در شهرستانها خبر داد و افزود: این اقدامات در کنار مشارکت دستگاههای اجرایی و نیروهای مردمی، نقش مؤثری در کاهش خسارتهای ناشی از حریق داشته است.
ضرورت تأمین اعتبار دیدهبانهای منابع طبیعی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به ضرورت تداوم فعالیت نیروهای دیدهبان، خواستار تخصیص اعتبار پیشبینیشده برای این بخش شد و گفت: اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی سازمان مدیریت بحران برای دیدهبانها تاکنون تخصیص نیافته و تأمین آن برای ادامه فعالیت و پرداخت هزینههای این نیروها ضروری است.
شریفیپور در ادامه با اشاره به احتمال وقوع بارشهای حدی، بر اهمیت اجرای طرحهای آبخیزداری تأکید کرد و گفت: در سه دهه گذشته حدود هفت هزار سازه آبخیزداری در ۹۰ حوزه آبخیز استان اجرا شده است.
وی افزود: این حوزهها حدود ۶۵۰ هزار هکتار، معادل حدود سه درصد از مساحت استان، را پوشش میدهند و تداوم تأمین اعتبارات ملی و استانی برای اجرای طرحهای آبخیزداری میتواند در مدیریت روانآبها و کاهش آثار بارشهای حدی مؤثر باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: از ابتدای فصل خشکی امسال ۷۶ فقره آتشسوزی در استان ثبت شده که سطح مناطق درگیر ۶۳۸ هکتار بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد حریقها ۶۴ درصد و سطح مناطق درگیر ۸۵ درصد کاهش یافته است.
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