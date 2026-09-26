شکیمیا؛ دومین تولیدکننده الیاف بازار سرمایه در مسیر عرضه اولیه

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ جلسه معارفه نماد «شکیمیا» در حالی با حضور مدیران شرکت و فعالان بازار سرمایه در فرابورس ایران برگزار شد که این شرکت در مسیر عرضه اولیه در فرابورس ایران قرار دارد؛ در این نشست ضمن تشریح وضعیت عملیاتی و صادراتی شرکت، ارزش «شکیمیا» با جمع‌بندی چهار روش ارزش‌گذاری ۶۴۶۴ میلیارد تومان اعلام شد.

حامد مقدم، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کیمیا پلی‌استر قم، در این نشست با اشاره به فعالیت شرکت در حوزه تولید انواع پلی‌استر گفت: این شرکت در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده و سرمایه ثبتی آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: کارخانه سلفچگان شرکت در سال ۱۴۰۳ وارد چرخه تولید شد و امسال نیز نیروگاه خورشیدی شرکت به بهره‌برداری رسید. همچنین طرح توسعه نخ تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.

مقدم با اشاره به ساختار سهامداری شرکت گفت: ۹۹.۹ درصد سهام کیمیا پلی‌استر قم در اختیار یک سهامدار حقیقی است.

۸۵ درصد تولید «شکیمیا» صادر می‌شود

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کیمیا پلی‌استر قم با اشاره به زنجیره تأمین مواد اولیه شرکت اظهار کرد: کمتر از ۲۰ درصد مواد اولیه از کارخانجات پتروشیمی و بیش از ۸۰ درصد از بخش بازیافت تأمین می‌شود.

وی افزود: بیش از ۸۵ درصد محصولات شرکت صادر می‌شود و با وجود اینکه حدود ۱۰ درصد تولید کشور در اختیار کیمیا پلی‌استر قم است، سهم این شرکت از صادرات کشور به ۲۵ درصد می‌رسد.

مقدم کشورهای عضو CIS، آلمان، استرالیا و ایتالیا را از مقاصد صادراتی شرکت اعلام کرد و گفت: صادرات محصولات شرکت با مانع تحریمی مواجه نیست و کیمیا پلی‌استر قم از تعرفه ترجیحی نیز برخوردار است.

وی همچنین دریافت گواهی دانش‌بنیان برای تولید یک محصول خاص را از نقاط عطف شرکت دانست و گفت این محصول برای نخستین بار در خاورمیانه توسط کیمیا پلی‌استر قم تولید می‌شود.

درآمد عملیاتی ۳.۷ همتی «شکیمیا»

مقدم درباره وضعیت مالی شرکت نیز گفت: درآمد عملیاتی کیمیا پلی‌استر قم در سال گذشته به ۳.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی درباره زیرساخت‌های انرژی شرکت اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی ۳.۳ مگاواتی شرکت در راستای تأمین انرژی خطوط تولید به بهره‌برداری رسیده و طی دو ماه گذشته، شرکت از قطع برق معاف شده است.

به گفته مقدم، با توجه به در اختیار داشتن نیروگاه برق و آب مورد نیاز، شرکت از نظر زیرساخت‌های انرژی در شرایط مناسبی قرار دارد و طرح توسعه آن نیز در صورت ثبات شرایط کشور تا سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.

ارزش «شکیمیا» ۶.۴ هزار میلیارد تومان برآورد شد

در ادامه این جلسه، متین عبدی، معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایه امید و ارزش‌گذار کیمیا پلی‌استر قم، گزارش ارزش‌گذاری این شرکت را ارائه کرد.

به گفته وی، نرخ تورم ایران و آمریکا، نرخ رشد دلار، نرخ افزایش حقوق و دستمزد و پیش‌بینی نرخ ارز از جمله مفروضات اصلی گزارش ارزش‌گذاری بوده است.

عبدی گفت ارزش‌گذاری کیمیا پلی‌استر قم با چهار روش FCFE، DDM، Multiple و خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) انجام شده است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، ارزش شرکت با روش FCFE حدود ۵.۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۳۵۶۵ ریال به ازای هر سهم و با روش DDM حدود ۴.۶۶۳ هزار میلیارد تومان معادل ۳۱۰۱ ریال به ازای هر سهم برآورد شده است.

همچنین ارزش هر سهم شرکت بر مبنای روش Multiple و نسبت P/E معادل ۸۵۳۳ ریال اعلام شد و ارزش شرکت بر اساس روش NAV و گزارش کارشناس رسمی دادگستری، ۳۰۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

در نهایت، با جمع‌بندی چهار روش ارزش‌گذاری و اختصاص وزن برابر به آنها، ارزش کل شرکت کیمیا پلی‌استر قم ۶۴۶۴ میلیارد تومان و ارزش هر سهم ۴۳۱۰ ریال برآورد شد.