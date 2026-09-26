به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی ظهر شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که با حضور امام جمعه، اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: شورای اداری باید محلی برای طرح مسائل، بیان مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات شهرستان باشد.
وی افزود: همه مدیران و دستگاههای اجرایی برای خدمت به مردم مسئولیت دارند و نباید نگاه سازمانی و بخشی موجب شود حل مشکلات مردم به دستگاه دیگری واگذار شود، بلکه باید از ظرفیت سایر مجموعهها برای گرهگشایی از مسائل استفاده کرد.
فرماندار بیجار با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت مدیران و دستگاههای اجرایی، بیان کرد: اگر مجموعهای ساختمان، سوله یا ظرفیت بلااستفادهای دارد، باید بررسی شود که چگونه میتوان از آن در مسیر خدمت به مردم استفاده کرد.
آموزش و سلامت دانشآموزان در اولویت است
کاظمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت توجه به وضعیت مدارس، عنوان کرد: تعطیلی مدارس نباید به یک رویه تبدیل شود و تنها در شرایط حاد و با تصمیم مراجع مربوط باید نسبت به تعطیلی اقدام شود، چراکه آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: در کنار اهمیت آموزش، سلامت دانشآموزان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد و تصمیمات مربوط به فعالیت مدارس باید با در نظر گرفتن هر دو موضوع اتخاذ شود.
فرماندار بیجار بر ضرورت تقویت روحیه اثرگذاری در میان دانشآموزان تأکید کرد و گفت: دانشآموز باید بداند که میتواند در آینده کشور، استان و شهرستان خود نقشآفرین باشد و این نگاه باید از طریق برنامههای فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی تقویت شود.
کاظمی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت روانشناسان و متخصصان در مدارس شد و افزود: آموزش سواد رسانهای و سواد سلامت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و میتوان از ظرفیت جلسات اولیا و مربیان و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی شهرستان در این زمینه استفاده کرد.
کرامت دانشآموزان و اربابرجوع حفظ شود
وی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت افراد، اظهار کرد: هیچ دانشآموزی نباید در مدرسه مورد توهین یا تمسخر قرار گیرد، چراکه ممکن است یک رفتار یا کلمه آثار منفی و ماندگاری بر روح و روان یک فرد بر جای بگذارد.
فرماندار بیجار خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی نیز گفت: هیچ مدیری حق ندارد با اربابرجوع با بیاحترامی رفتار کند و جایگاه مدیریتی نباید موجب شود خود را بالاتر از مردم بدانیم.
وی افزود: بسیاری از افرادی که امروز در شهرستان مسئولیت یا شغل دارند، ممکن است از ظرفیتها و توانمندیهای بالایی برخوردار باشند و باید با حفظ احترام و کرامت مردم، زمینه خدمترسانی مناسب فراهم شود.
اقدامات دستگاههای اجرایی برای مردم روایت شود
کاظمی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس خدمات دستگاههای اجرایی، بیان کرد: مدیران باید ارتباط خود را با خبرنگاران تقویت کنند و مردم حق دارند از اقدامات، خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مطلع باشند.
وی افزود: فضای مجازی شهرستان نباید صرفاً محلی برای بیان مشکلات و نقد دستگاهها باشد، بلکه اقدامات و خدمات انجامشده نیز باید برای مردم اطلاعرسانی شود تا تصویر واقعی و ظرفیتهای شهرستان به جامعه و خارج از بیجار منتقل شود.
فرماندار بیجار با اشاره به مشکلات حوزه آب شرب شهرستان، از تلاش کارکنان شرکت آب و فاضلاب در رفع مشکلات خطوط انتقال، بهویژه در مناطق صعبالعبور، قدردانی کرد و گفت: انتقال پایدار آب از مسیر سیاهکوه یکی از پروژههای مهم شهرستان است و باید با جدیت از طریق مراجع کشوری پیگیری شود.
کاظمی بر ضرورت توجه به زیرساختهای آبرسانی نیز تأکید کرد و گفت: مشکلات افت فشار آب در برخی مناطق شهر باید مورد توجه قرار گیرد و برای رفع مشکلات موجود اقدامات لازم انجام شود.
جمعیت شناور بیجار در سهمیه سوخت مورد توجه قرار گیرد
وی درباره سهمیه سوخت شهرستان نیز اظهار کرد: سهمیههای سوخت در اختیار فرماندار نیست و از سطوح بالاتر ابلاغ میشود، اما با توجه به جمعیت شناور شهرستان بیجار، مکاتبات لازم برای اصلاح و متناسبسازی سهمیهها انجام شده است.
فرماندار بیجار ادامه داد: جمعیت شهرستان در طول سال ثابت نیست و در برخی مقاطع به حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار نفر میرسد، بنابراین این موضوع باید در تصمیمگیریهای مربوط به سهمیه سوخت مورد توجه قرار گیرد.
کاظمی در پایان بر ضرورت تعامل بیشتر میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیران باید ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته باشند، مشکلات را مطالبه و برای رفع آنها از ظرفیتهای موجود استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از فعالیت دستگاههای اجرایی، خدمت به مردم است و هر اقدامی که بتواند روند خدمترسانی را تسهیل و مشکلات مردم را کاهش دهد، باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.
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