به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان میاندورود با اشاره به آخرین وضعیت زیرساختهای خسارتدیده، اظهار کرد: موضوع پل بازیارخیل تعیین تکلیف شده و برای احداث این پل ۱۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
وی با اشاره به آسیبدیدگی پلهای ورودی و خروجی روستای وارمی در جریان بارندگی و سیلاب شهریورماه افزود: این پلها نیز دچار خسارت شدهاند و باید روند بررسی و تعیین تکلیف آنها با سرعت بیشتری انجام شود.
فرماندار میاندورود با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خسارتهای اخیر در حوزه منابع طبیعی رخ داده است، گفت: دهستان کوهدشت از معدود مناطق شهرستان است که تاکنون عملیات آبخیزداری در آن انجام نشده و امسال پیش از برگزاری کمیته برنامهریزی، برای این حوزه اعتبار پیشبینی شده بود.
بابایی لولتی ادامه داد: با توجه به حجم خسارتهای ایجادشده در بارندگی اخیر، احتمال دارد اعتبارات پیشبینیشده پاسخگوی همه نیازهای موجود نباشد و لازم است برای جبران خسارتها از ظرفیتهای اعتباری بیشتری استفاده شود.
وی درباره خسارت واردشده به بخش کشاورزی نیز اظهار کرد: وضعیت اراضی خسارتدیده همچنان نیازمند تعیین تکلیف است. بخشی از اراضی تحت پوشش بیمه قرار دارند و فرآیندهای مربوط به جبران خسارت آنها در حال انجام است، اما کشاورزانی که اراضی آنها بیمه نبوده و در اثر سیلاب امکان برداشت محصول را از دست دادهاند، همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند.
ضرورت تسریع در ساماندهی رودخانهها
فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت تسریع در امور مرتبط با رودخانهها و پاسخگویی به استعلامات، تصریح کرد: مجوز بند «ب» ماده ۴۳ ابلاغ شده و موضوع مهندسی رودخانه نیز باید با جدیت بیشتری در برنامههای دستگاههای مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به اراضی کشاورزی بر اثر سیلاب گفت: بخشی از زمینهای کشاورزی از بین رفته است و با توجه به محدودیت اراضی قابل استفاده در مناطق بالادست، باید برای تسهیل امور و رفع موانع موجود، تصمیمات لازم اتخاذ شود.
بابایی لولتی همچنین از خسارت به ۳۳ واحد مسکونی روستایی خبر داد و افزود: در روستاهای سنهکوه و وارمی پیش از این عملیات زیرسازی معابر و محورهای ارتباطی انجام شده بود، اما این مناطق در جریان سیلاب اخیر آسیب دیدند و برای جبران خسارتهای واردشده به حمایت و مساعدت نیاز دارند.
وی در پایان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تسریع در ارزیابی و تعیین تکلیف خسارتها و بهرهگیری از ظرفیتهای اعتباری موجود برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده شهرستان تأکید کرد.
نظر شما