راهکارهای مبتنی بر تکو، گره گشای مطالبات زنجیره دارو و سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بود که سازمان تأمین اجتماعی از «تکو» به‌عنوان یک راهکار مبتنی بر توکن برای مدیریت و تسویه مطالبات و بدهی‌های خود رونمایی کرد؛ راهکاری که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ساماندهی جریان مالی میان تأمین اجتماعی و زنجیره سلامت ایجاد کند.

بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، «تکو» با هدف مدیریت مطالبات و بدهی‌های سازمان طراحی شده است؛ به این معنا که بخشی از مطالبات سازمان از بدهکاران، از جمله دولت و کارگاه‌های تولیدی، در فرآیند تسویه بدهی‌های سازمان به طلبکاران مورد استفاده قرار گیرد.

در این سازوکار، توکن «تکو» می‌تواند نقش یک ابزار تسویه در زنجیره را ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که بدهی سازمان به داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی از طریق این ابزار تسویه شود و اعتبار ایجادشده نیز در ادامه زنجیره برای تسویه مطالبات و تعهدات مورد استفاده قرار گیرد.

این مدل، در صورت اجرای منسجم، می‌تواند میان مطالبات و بدهی‌های موجود در زنجیره ارتباط برقرار کرده و به جای آنکه مطالبات برای مدت طولانی در انتظار پرداخت نقدی باقی بمانند، امکان گردش اعتبار و تسویه در زنجیره را فراهم کند.

اما اکنون یک پرسش جدی مطرح است؛ چرا با گذشت چند ماه از رونمایی، هنوز باید منتظر آغاز اجرای عملی این راهکار باشیم.

مطالبات انباشته در زنجیره سلامت، مسئله‌ای نیست که بتوان حل آن را به آینده موکول کرد. داروخانه، بیمارستان، شرکت پخش و تولیدکننده دارو، همگی برای ادامه فعالیت به جریان منظم منابع مالی نیاز دارند و هرگونه تأخیر در تسویه مطالبات، آثار خود را در بخش‌های مختلف زنجیره نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، «تکو تیران» می‌تواند به‌ عنوان یک راهکار عملی برای مدیریت و تسویه مطالبات، بخشی از این گره مالی را باز کند؛ مشروط بر آنکه از مرحله رونمایی عبور کرده و وارد مرحله اجرا شود.

اکنون همزمانی این موضوع با برگزاری ایران فارما اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رویدادی که بخش بزرگی از فعالان زنجیره دارو در آن حضور دارند و می‌تواند به محلی برای طرح یک مطالبه روشن از سیاست‌گذار تبدیل شود.

تکو چه زمانی وارد مرحله اجرا خواهد شد

بهمن صبور، قائم مقام سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، در گفتگوهای متعدد بر ضرورت تسریع در اجرایی شدن راهکارها برای گردش نقدینگی و پرداخت مطالبات تاکید کرده است.

انتظار فعالان صنعت دارو این است که سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط، با تعیین سازوکار، زمان‌بندی و مسئولیت‌های اجرایی، مسیر عملیاتی شدن «تکو تیران» را هرچه سریع‌تر مشخص کنند.

جمع بندی

باید با نگاهی واقع بینانه به مباحث مالی حوزه اقتصاد دارو نگاه شود و در چنین رویکردی، تکو تیران دیگر یک عنوان تازه برای معرفی نیست؛ یک راهکار عملی است که اکنون باید در خدمت حل مسئله مطالبات زنجیره سلامت قرار گیرد.