اکران فیلم «تراژدی» در سانس ویژه امشب برج میلاد

به گزارش خبرنگار مهر، سانس ویژه امشب کاخ جشنواره سی و دوم فیلم فجر به نمایش فیلم «تراژدی» اختصاص دارد.

این فیلم اولین ساخته آزیتا موگویی است که در بخش «نگاه نو» جشنواره سی و دوم حضور دارد که نمایش سانس ویژه امشب، نوزدهم بهمن ماه جشنواره نیز به نمایش این اثر سینمایی اختصاص یافته است.

«تراژدی» داستان مردی است به نام قاسم که برای جبران غرور از دست رفته‌اش تصمیم عجیبی می‌گیرد. حبیب نگران، زینت مردد و موسی سرگردان است اما اتفاق عجیبی در پیش است.

آزیتا موگویی مجری طرح و مدیر تولید با سابقه سینمای ایران تا کنون در فیلم هایی چون جهان پهلوان تختی، دست های آلوده، پسر آدم دختر حوا، انعکاس، آدمکش و فرزند چهارم حضور داشته است.

محمدحسن نجم تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده دارد و مهدی هاشمی، بهرام رادان، رویا نونهالی، پیام دهکردی، سیامک صفری، امید روحانی، حسین یاری و پانته‌آ بهرام از جمله بازیگران آن هستند.