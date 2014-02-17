به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور درحالی طی روزهای شنبه و یکشنبه با برگزاری 12 مسابقه پیگیری شد که دیدارهای گروه "الف" در دو روز برگزار شد. در روز نخست این هفته پدیده مشهد صدرنشین در خانه برابر الوند همدان به تساوی بدون گل رضایت داد. این نتیجه به سود مدعیان صدر و قعر بود و به ضرر این دو تیم.

در روز دوم دیدارهای این گروه، مهمترین بازی هفته در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار شد، مسابقه‌ای که در آن تیم سیاه جامگان با تکل گل دقیقه 75 روح‌الله باقری برابر میزبانش نساجی مازندران به پیروزی دست یافت و با 34 امتیاز در کنار پدیده صدرنشین قرار گرفت اما به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به شاگردان میثاقیان در رده دوم باقی ماند. نساجی با این باخت به در رده چهارم سقوط کرد و اختلافش با دو تیم مشهدی صدرنشین به 7 امتیاز رسید.

در این هفته که نیروی زمینی استراحت داشت، صنعت نفت آبادان در خانه برابر شهرداری بندرعباس به تساوی بدون گل رضایت داد تا فرصت بسیاری خوبی برای کاهش اختلاف امتیازی‌اش با دو تیم صدرنشین مشهدی را از دست بدهد. با این تساوی آبادانی‌ها به رده سوم رسیدند اما همچنان در فاصله 6 امتیازی صدرنشینان مشهدی قرار دارند.

در فینال قعرنشینان هم شهرداری یاسوج با نتیجه یک بر صفر از سد فولاد یزد عبور کرد و تنها تیم قعرنشین بود که این هفته را با صعود به پایان رساند. گیتی پسند اصفهان هم در زمین گهر دورود درحالی با اخراج 3 بازیکن خود، 8 نفره بازی را ادامه می‌داد، در دقیقه 7+90 گل تساوی را دریافت کرد تا دو امتیاز ارزشمند را از دست داده و همچنان در رده ششم باقی بماند. اگر اصفهانی‌ها در این بازی پیروز می‌شدند، به رده چهارم صعود می‌کردند.

در سیرجان هم جدال دو تیم گل‌گهر و استقلال اهواز درحالی با تساوی به پایان رسید که آبی‌پوشان اهوازی با گل دقیقه 3+90 حسنی از شکست فرار کردند و همچنان رده هفتم را حفظ کرده و گل‌گهر را در رده هشتم نگه داشتند.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیستم در گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

* پدیده مشهد صفر - الوند همدان صفر

* شهرداری یاسوج یک - فولاد یزد صفر

گل: حامد محمودی (54- پنالتی) برای شهرداری یاسوج

* گل‌گهر سیرجان یک - استقلال اهواز یک

گل‌ها: مختار جمعه‌زاده (41- پنالتی) برای گل‌گهر - محمد عصار حسنی (3+90) برای استقلال اهواز

* گهر دورود 2 - گیتی پسند اصفهان 2

گل‌ها: وحید همزاد (45 و 7+90) برای گهر دورود - حمید کاظمی (50) و امین قاسمی‌نژاد (88- پنالتی) برای گیتی پسند

نساجی مازندران صفر - سیاه‌جامگان مشهد یک

گل: روح‌الله باقری (75) برای سیاه‌جامگان

* صنعت نفت آبادان صفر - شهرداری بندرعباس صفر

جدول‌ رده‌بندی گروه الف

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 پدیده مشهد 19 8 10 1 22 12 10+ 34 - 2 سیاه‌جامگان 19 9 7 3 22 16 6+ 34 - 3 صنعت نفت آبادان 19 7 7 5 20 18 2+ 28 یک پله صعود 4 نساجی مازندران 18 7 6 5 17 13 4+ 27 یک پله سقوط 5 نیروی زمینی 18 8 2 8 21 19 2+ 26 - 6 گیتی پسند اصفهان 19 6 8 5 19 19 - 26 - 7 استقلال اهواز 19 6 7 6 22 24 2- 25 - 8 گل‌گهر سیرجان 18 6 6 6 23 16 7+ 24 - 9 شهرداری بندرعباس 18 7 3 8 16 16 - 24 - 10 شهرداری یاسوج 19 4 9 5 15 19 4- 21 یک پله صعود 11 فولاد یزد 18 3 9 6 13 15 2- 18 یک پله سقوط 12 الوند همدان 18 4 6 8 17 24 7- 18 - 13 گهر دورود 18 2 6 10 12 18 16- 12 -

در گروه "ب" و در هفته‌ای که پیکان صدرنشین استراحت داشت، ایرانجوان بوشهر سومین بازی بدون برد خود را پشت سر گذاشت تا یک پله دیگر از صدر دور شود. این تیم بوشهری در زمین پاس همدان درحالی به تساوی یک بر یک رضایت داد که تا ثانیه‌های پایان مسابقه مغلوب میزبانش شده بود اما با گل دقیقه 2+90 مصفی بیات از شکست نجات یافت. این نتیجه باعث سقوط ایرانجوان به رده سوم و پاس همدان به جمع دو تیم قعرنشین شد.

در روز فرار ایرانجوان از شکست و دوری پیکان از مسابقات، نفت مسجد سلیمان با یک گل ثانیه‌های پایانی صادق صادقی از سد بدر بندرکنگ عبور کرد و با صعود دو پله‌ای در جدول رده‌بندی این گروه، صدرنشین شد. راهیان هم در خانه یزد لوله تن به شکست داد، نتیجه‌ای که یزد لوله را به رده ششم رساند و باعث سقوط راهیان به رده پنجم شد.

پارسه تهران در روز شکست راهیان، برابر سایپا شمال قعرنشین پیروز شد و به رده چهارم صعود کرد و اختلاف خود با صدر جدول را به 2 امتیاز برساند که تا دقیقه 83 از میهمانش عقب بود. سایپا هم با این باخت به دسته دوم نزدیک‌تر شد.

آلومینیوم هرمزگان هم در خانه به پیروزی ارزشمندی برابر مس رفسنجان دست یافت و در روزی که بدر و پاس همدان متوقف شده بودند، 2 پله صعود در انتهای جدول داشت و در آستانه فرار از بین گزینه‌های سقوط به دسته دوم قرار گرفت. ابومسلم هم در مشهد تا آستانه پیروزی برابر نفت و گاز گچساران پیش رفت اما با گل دقیقه 4+90 پیمان رجبی، امتیازات این بازی را با میهمانش تقسیم کرد، نتیجه‌ای که باعث سقوط نفت و گاز شد.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیستم در گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

* ابومسلم مشهد یک - نفت و گاز گچساران یک

گل‌ها: داود دانش‌دوست (23- پنالتی) برای ابومسلم - پیمان رنجبری (4+90) برای نفت و گاز

* پارسه تهران 2 - سایپا شمال یک

گل‌ها: علی قربانی (83) و میلاد پورصف‌شکن (88) برای پارسه - رضوان گران (32) برای سایپا

* یزدلوله 2 - راهیان کرمانشاه صفر

گل‌ها: محمد احمدپوری (58) و احمد پاسی (80) برای یزد لوله

پاس همدان یک - ایرانجوان بوشهر یک

گل‌ها: مجتبی محبوب مجاز (80) و مصطفی بیات (2+90) برای ایرانجوان

* آلومینیوم هرمزگان یک - مس رفسنجان صفر

گل‌: جعفر بذری (64) برای آلومینیوم

* نفت مسجد سلیمان یک - بدر بندرکنگ صفر

گل: صادق صادقی (1+90) برای نفت

جدول‌ رده‌بندی گروه ب