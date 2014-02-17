در این فوتبال پر از حادثه به صعود امیدواریم/ نساجی زیر خط فقر است

نادر دستنشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شکست تیمش برابر سیاهجامگان مشهد در هفته بیستم لیگ دسته اول، ضمن بیان مطلب فوق گفت: دو هفته است تیم نساجی دچار بدشانسی شده است. در این مسابقه هم 3 مرتبه توپمان به تیر دروازه برخورد کرد و چند موقعیت گل را به راحتی از دست دادیم تا در مسابقهای که باید به راحتی پیروز میشدیم، شکست بخوریم.
وی با اشاره به اینکه تیمش 90 دقیقه تیم برتر میدان بود، اضافه کرد: تیم سیاهجامگان به خوبی دفاع و حساب شده بازی میکرد. آنها عجلهای نداشتند و از کمترین فرصت، بهترین استفاده را کردند تا در این مسابقه مهم به پیروزی برسند.
سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران در ادامه در مورد شانس صعود تیمش به لیگ برتر تاکید کرد: تا پایان بازیها و روز آخر مسابقات همچنان امیدوار هستیم زیرا فوتبال پر از حادثه است، البته اگر بتوانیم بر مشکلاتمان فائق شویم. امروز مشکلاتی داریم که به نظر میرسد حل شدنی نیست، پس باید آنها را شکست دهیم.
وی مشکلات مالی را بزرگترین معضل تیم نساجی دانست و یادآور شد: بازیکنان ما شاید 4 درصد از قراردادشان را هم نگرفتند و مربیان نیز هنوز دریافتیشان به یک درصد هم نرسیده است! در این شرایط نساجی که زیر خط فقر است، باید با تیمهایی مانند پدیده مشهد، سیاهجامگان و صنعت نفت آبادان که شرایط مالی بسیار خوبی دارند، رقابت کنند.
دستنشان در پایان گفت: نساجی در حالیکه بیشتر از برخی از تیمهای لیگ برتری تماشاگر دارند، متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه هستند. در این شرایط اما بازیکنان با تعصب و عشق در مسابقات به میدان میروند و اگر مورد حمایت قرار بگیریم میتوانیم در هفتههای پایانی نتایج لازم را برای صعود به لیگ برتر بدست آوریم.
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