دلایل چرخش مواضع سعودی ها در سوریه و نقش آمریکایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره در مطلبی با اشاره به تصمیم اخیر سعودی ها در ممانعت از حضور اتباع عربستانی در جنگ سوریه آورده است: در نیمه دوم ماه گذشته منابع نزدیک به مخالفان سوری به نقل از رابرت فورد سفیر سابق آمریکا در سوریه از حضور بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی سعودی در واشنگتن برای معالجه دیسک کمرش خبر دادند و اینکه وی با توجه به مشکلاتی که دارد به زودی به عربستان باز نخواهد گشت.

این اخبار با توجه به حساسیت موضوع در آن هنگام رسانه ای نشد اما تصمیمات اخیر مسئولان بلند پایه سعودی درست بودن اخبار منتشر شده را ثابت کرد.

النشره اعلام کرد: تمرکز رسانه های سعودی بر روی موضوع عربستانی هایی که در سوریه می جنگند سبب تصمیم پادشاه عربستان برای مجازات کسانی که برای جنگ به سوری بروند شده است و این تصمیم، استثنایی برای نظامیان سعودی قائل نشده است بلکه بر عکس مجازات های سنگینی برای نظامیانی که از دستور سرپیچی کنند اتخاذ شده است.

این درحالی است که سفیر سعودی ها در آنکارا از آمادگی برای کمک به عربستانی که در سوریه می جنگند و مایل به ترک ای کشور هستند خبر داده است.

النشره گزارش داد: یک منبع وابسته به سازمان ملل معتقد است که دولت آمریکا در ورای متغیرات سریع موضع سعودی هاست و عملیات تغییرات ظرف ماه مارس آینده یعنی پس از اینکه غرب بازنگری در روابط خود با ایران انجام داد و نقشه ائتلافهای جدید در منطقه را پایه ریزی کرد انجام خواهد شد.آمریکا به دنبال تضمین امنیت نفت کش های آمریکا که در حال حاضر در تیر رس گروههای افراطی که وزارت دفاع آمریکا آنها در زمره تروریسم بین المللی خطرناک می داند است.

این منبع بر این باور است که مواضع سعودی ها طی هفته های آینده مثبت خواهد بود.سعودی ها به این باور رسیده اند که بازی بین المللی پیچیده و بزرگ شده است و حل و فصل میان مسکو و واشنگتن قطعی است و اینکه مجالی برای ادامه سیاستهای خصمانه با توجه به تحولات بین المللی و طرح های آمریکا وجود ندارد.

النشره در ادامه تصمیمات سعودی ها را بی ارتباط با دور دوم مذاکرات ژنو درباره سوریه ندانسته است.