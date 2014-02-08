اختصاص هزار میلیارد برای مقابله با حوادث و 55 میلیارد برای مقابله با ریزگردها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت شب شنبه مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 93، مقرر کردند معادل هزار میلیارد تومان اعتبار به میزان پنجاه درصد از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پنجاه درصد از محل ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال‌احمر اختصاص یابد.



به موجب این مصوبه، از این اعتبار مبلغ 500 میلیارد تومان برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و الباقی اعتبار نیز به نسبت 40 درصد هزینه‌ای و 60 درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حفظ و نگهداری و تقویت و توسعه شبکه امداد و نجات، تامین امکانات و تجهیزات، نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری، ساختما‌ن‌های ستادی و اجرایی و خودروهای امداد و نجات و اجرای ماموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت، به منظور پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار می‌گیرد.



این پیشنهاد با 117 رای موافق، 46 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر به تصویب رسید.



در ادامه نمایندگان با اختصاص مبلغ 55 میلیارد تومان به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، احیا و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست موافقت کردند.



این جزء از تبصره 20 ماده واحده لایحه بودجه که با برنامه پنجم مغایرت داشت با 148 رای موافق، 32 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر به تصویب رسید.



نمایندگان در ادامه با 180 رای موافق، 11 رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر با اختصاص هزار میلیارد تومان برای کمک‌های فنی و اعتباری جهت توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت موافقت کردند.