به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93کل کشور نمایندگان در بررسی بخش های هزینه ای بودجه با تصویب یک تبصره الحاقی از لایحه بودجه مقرر کردند که مبلغ سه هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات بند 44ردیف 530000 برای سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه ها و مراکز رادیویی و تلوزیونی برای ارتقای پوشش سیگنال رسانی در سطح کشور با کمک فیبر نوری و لینک فرستنده های سیگنال رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد تا از طریق وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام شود.

به گزارش مهر شب گذشته در جلسه علنی مجلس پیشنهاد حذف این بند مطرح شد که وزیر ارتباطات نیز موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرده بود اما مجلس با این حذف مخالفت کرد.

همچنین نمانیدگان در بررسی تبصره الحاقی دیگری مصوب کردند که شورای برنامه ریزی استان حداکثر 8درصد از اعتبارات عمرانی استان ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار دهد تا صرف اجرای طرح های عمران و بهسازی روستایی استان شود.

نمایندگان همچنین وزارت نفت را موظف کردند به منظور تسریع درگازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مورد نظر این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی و معدنی تأمین و تحویل نماید.